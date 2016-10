Analiza, która została przeprowadzona w prokuraturze warszawskiej, doprowadziła do podjęcia decyzji o prowadzeniu kilkudziesięciu kolejnych śledztw - powiedział Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej. Dodał, że przeanalizowano wszelkie sprawy wyłudzeń nieruchomości, w tym wielu dziesiątek kamienic w stolicy, które to sprawy w ostatnich latach zamieciono pod dywan. Śledztwa mają na celu przywrócić wiarę w sprawiedliwość - powiedział.

Wspomniał o ludziach, którzy byli wyrzucani na bruk z kamienic, często przez ludzi, którzy weszli w ich posiadanie - do czego tak naprawdę żadnego prawa posiadać nie powinni. Na pewno będziemy konsekwentnie te sprawy prowadzić tak aby przestępcy nie mieli spokojnego snu i aby te kamienice, jeżeli to będzie możliwe, wróciły do właścicieli czy do Skarbu Państwa i aby krzywda, która stała się lokatorom, wtedy kiedy będzie można ją wykazać, została naprawiona - powiedział Ziobro

Na konferencji prezentowano w materiałach prasowych "Mapę dzikiej prywatyzacji" w stolicy, która obejmuje adresy działek lub kamienic przy 56 ulicach. Jest wśród nich adres Noakowskiego 16, przy którym stoi kamienica odzyskana przez rodzinę prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Przy tym adresie na mapie zapisano: "fałszywe dokumenty, oszustwo, przekroczenie uprawnień przez urzędników".

We wrześniu na polecenie Ziobry powołano łącznie trzy zespoły prokuratorskie do spraw warszawskiej reprywatyzacji: w prokuraturach regionalnych - wrocławskiej i warszawskiej oraz w Prokuraturze Krajowej.

