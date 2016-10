O zatrzymaniu Marzeny K. poinformował w czwartek Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA. Urzędniczkę Ministerstwa Sprawiedliwości zatrzymano w Warszawie w związku z jednym ze śledztw dotyczących reprywatyzacji. Zostanie przewieziona do Wrocławia - podał Kaczorek. Oznacza to, że wrocławska prokuratura regionalna i CBA przeszła do kolejnego etapu śledztwa, ale nie mogę podać więcej szczegółów, ponieważ trwają czynności w tej sprawie - powiedział PAP.

Kobieta ma dostać jeszcze dziś zarzuty za nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych. Wcześniej media pisały bowiem, że urzędniczka miała dostać w sumie 38,6 mln zł w ramach odszkodowań za sześć stołecznych nieruchomości, czego miała nie ujawnić w oświadczeniach majątkowych. Jest ona także jednym ze współwłaścicieli słynnej warszawskiej działki przy PKiN, pod dawnym adresem Chmielna 70, wokół której rozpoczęła się afera reprywatyzacyjna w stolicy.