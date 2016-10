Urząd miasta stołecznego Warszawy z zadowoleniem przyjmuje informację o podjęciu przez organy ścigania działań, które mają przywrócić nam, miastu, Warszawie, jego mieszkańcom majątek (...) Deklarujemy wolę współpracy z organami, które mają obowiązek stania na straży praworządności w sprawach dotyczącą ochrony majątku miasta - powiedział Pahl podczas konferencji w stołecznym ratuszu.

CBA zatrzymało byłą pracownicę resortu sprawiedliwości Marzenę K. Chodzi o sprawę dot. reprywatyzacji w Warszawie, śledztwo prowadzone jest przez CBA i prokuraturę regionalną we Wrocławiu

Chcę poinformować o tym, że działania służb miasta dzisiaj dają podstawę, żeby złożyć kolejne powiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa - dodał. Jak podkreślił, będzie ono złożone jeszcze w czwartek. - To jedno z kilkunastu powiadomień, które ratusz złożył do organów ścigania w ostatnim okresie - powiedział Pahl.

Zaznaczył, że z uwagi na dobro postępowania nie może ujawnić, kogo dotyczy powiadomienie i jakiej sprawy. - Chodzi o sprawę, która się już toczy. To postępowanie administracyjne. W trakcie postępowania kontrolnego, które zleciłem, uznaliśmy, że w tej sprawie mogło dojść do fałszerstwa dokumentów, a co za tym idzie - próby wyłudzenia majątku kosztem miasta - wyjaśnił.

Przypomniał, że miasto odmówiło do tej pory w oparciu o tzw. małą ustawę reprywatyzacyjną zwrotu sześciu nieruchomości. Dodał, że prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz wydała zarządzenie, które pozwala na to, żeby "nie wydawać nieruchomości dekretowych osobom, które uzyskały orzeczenia sądowe".