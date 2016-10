O tym, że resort sprawiedliwości opracował projekt ustawy zmierzający do powołania komisji weryfikacyjnej, która badałaby decyzje reprywatyzacyjne wydawane dla Warszawy pod kątem ich zgodności z prawem, poinformowali we wtorek na wspólnej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Skład komisji - jak poinformowano - wybierze Sejm, a w jej pracach będzie brała udział tzw. rada społeczna, do której zostaną zaproszone ruchy społeczne, lokatorskie mające "udział w ujawnianiu patologii reprywatyzacyjnej".

Perkowski pytany, czy MJN włączy się w prace komisji, odpowiedział, że stowarzyszenie rozważy to, ale najpierw musi się zapoznać ze szczegółami dotyczącymi projektowanej komisji.

Oczywiście to rozważymy, zajmowaliśmy się reprywatyzacją na długo przed wybuchem całej afery i będziemy zajmowali się tą sprawą do momentu aż w końcu nie zostanie ona wyjaśniona, do momentu, aż warszawiacy przestaną być wyrzucani ze swoich domów - powiedział Perkowski.

Podkreślił, że do tej pory MJN wykorzystywało wszystkie dostępne narzędzia do walki z patologiami reprywatyzacyjnymi. - Taka komisja może być po prostu jednym z nich, ale musimy to jeszcze zlustrować, czy rzeczywiście ta komisja będzie w stanie cokolwiek zrobić czy też to jest, jak mówią niektórzy, tylko pewien obiekt walki politycznej - dodał rzecznik stowarzyszenia.

Zaznaczył, że na razie zostały zaprezentowane tylko postulaty, a MJN póki co nie zna pełnych założeń projektu ustawy.

Perkowski wyraził nadzieję, że komisja, jeśli powstanie, zajmie się również zwrotami dokonanymi za czasów rządów PiS, kiedy prezydentem stolicy był Lech Kaczyński.

To będzie główny test, czy komisja będzie upolityczniona i czy ona rzeczywiście będzie badać wszystkie aspekty reprywatyzacji, czy tylko okres reprywatyzacji związany z Platformą Obywatelską - powiedział Perkowski.

Informując o tym, że w resorcie sprawiedliwości powstał projekt zakładający powołanie komisji weryfikacyjnej, która badałaby decyzje reprywatyzacyjne pod kątem ich zgodności z prawem, prezes PiS powiedział we wtorek, że pozwoli on rozwiązać problemy związane z nadużyciami ws. reprywatyzacji.

Przewodniczącym komisji weryfikacyjnej będzie jeden z wiceministrów sprawiedliwości; skład komisji wybierze parlament. Wśród wymogów, które mają spełniać członkowie komisji, jest m.in. wyższe wykształcenie prawnicze lub wiedza w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami. Decyzje przez nią podejmowane będą opiniowane przez przedstawicieli warszawskich organizacji społecznych.

Powstałe w październiku 2013 r. stowarzyszenie Miasto Jest Nasze jest jedną z organizacji podnoszących kwestie problemów reprywatyzacyjnych w Warszawie.

Stowarzyszenie - jak napisano na jego stronie internetowej - powstało w geście niezgody na politykę stołecznego ratusza. MJN zajmuje się popularyzowaniem idei partycypacji obywatelskiej, konsultacji społecznych, budżetów obywatelskich i referendów lokalnych. Prowadzi również działalność monitorującą i kontrolną. W listopadzie 2014 r. stowarzyszenie wystartowało w wyborach samorządowych i obecnie posiada swoich reprezentantów w radach dzielnic Śródmieście oraz Żoliborz. Przewodniczącym MJN jest Jan Śpiewak, radny dzielnicy Śródmieście.