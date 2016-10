Wręczenie nagrody – przyznanej po raz pierwszy przez środowiska związane z krakowskim wydawnictwem Biały Kruk - odbyło się podczas gali w Operze Krakowskiej.

Laudację wygłosił prof. Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nie ma wolności bez prawdy. Walka o prawdę jest służbą Ojczyźnie. Młody Antoni realizował wezwanie "Ośmiel się być mądrym" - mówił prof. Kawecki.

Przypominał, że już w 1965 r. jako licealista Macierewicz odmówił potępienia na szkolnym apelu listu biskupów polskich i biskupów niemieckich i za to został relegowany ze szkoły. Należał do 1. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta, zwanej "Czarną Jedynką", organizował pomoc dla robotników represjonowanych po protestach w Radomiu, Ursusie i Płocku. Był współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników, redaktorem niezależnego miesięcznika "Głos", uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej w 1981 r. Był przeciwnikiem Okrągłego Stołu.

W niepodległej Polsce działał m.in. w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym, był ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Olszewskiego, później także szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W tym opisaniu różnych wydarzeń z biografii laureata chodzi o pokazanie kształtowania sumienia, prawego sumienia – powiedział prof. Kawecki.

Dodał, że od lipca 2010 r. Macierewicz był szefem zespołu parlamentarnego ds. zbadania przyczyn katastrofy Tu-154. To było i jest nadal zmaganie o prawdę - podkreślił autor laudacji. Nie dla nagród, nie dla wyróżnień realizował laureat swoją służbę Polsce, traktował ją i wciąż traktuje jako spełnienie długu wobec Ojczyzny - mówił prof. Kawecki.

Historyk i publicysta prof. Andrzej Nowak mówił, że tym, co wyróżnia Antoniego Macierewicza, jest odwaga. Bez odwagi nie ma patriotyzmu – podkreślił. Dodał, że na tę cechę ministra obrony wskazują trzy elementy z jego biografii.

Dla mnie takimi oczywistymi punktami są: jego działalność w harcerstwie niepodległościowym, prowadząca do powołania Komitetu Obrony Robotników, kiedy nie była to sprawa dla tchórzliwych, kiedy opozycja była czymś naprawdę wymagającym odwagi – powiedział prof. Nowak. Drugi punkt to 10 kwietnia 2010 r. (…) Podjęcie na swoje barki odpowiedzialności za dochodzenie prawdy w sprawie, w której po drugiej stronie głównym przeciwnikiem jest najsilniejszy i najniebezpieczniejszy człowiek na świecie (...) – powiedział Nowak. Jak dodał, trzeci element odwagi – cywilnej - to objęcie funkcji ministra obrony narodowej. Zmierzenie się z instytucją tak trudną do zreformowania i tak ważną dla państwa polskiego, jego bezpieczeństwa, po tylu latach zaniedbań, kontynuacji tego, co niechlubne, wymagało właśnie wielkiej cywilnej odwagi, której nie zabrakło Antoniemu Macierewiczowi – mówił.

Minister Obrony Narodowej otrzymał statuetkę orła z czasów Księstwa Warszawskiego, bo - jak wyjaśnił założyciel i właściciel wydawnictwa Biały Kruk Leszek Sosnowski - był to okres, kiedy próbowano odnowić Polskę.

Macierewicz dziękując za wyróżnienie mówił, że "patriotyzm, patriota to jedno z największych słów w języku polskim, w języku ludzkim". To nie jest żadne poświęcenie, to nie jest żaden wysiłek, żaden trud. To jest wielki przywilej móc służyć swojej Ojczyźnie, móc służyć niepodległej Polsce. To największe, wymarzone przeze mnie przez dziesiątki lat zadanie – powiedział Macierewicz. Dodał, że nie ma takich trudów, niebezpieczeństw i przeszkód, których by nie warto przezwyciężyć, jeśli służy to Ojczyźnie.

Dziękował trzem kobietom w swoim życiu: matce, siostrze i żonie, a także dziadkowi i ojcu, których działalność miała wpływ na jego życie.

W mojej drodze politycznej szczególną rolę poza braćmi Lechem i Jarosławem Kaczyńskimi odgrywało i odgrywa dwóch ludzi: premier Jan Olszewski, niezmordowany adwokat, konspirator i przewodnik dla tych, którzy szukali dróg do niepodległości. Człowiek łagodnego usposobienia i stalowego charakteru - mówił szef MON.

Najwyższe wyrazy wdzięczności i podziwu chcę także przekazać człowiekowi, którego niezmordowana siła, pasja, energia, poświęcenie w służbie Bogu i Ojczyźnie przekształciły Polskę i ciągle ją przekształcają: dla ojca Tadeusza Rydzyka – dodał. Jak podkreślił, bez pracy o. Rydzyka nie byłoby tego nowego pokolenia Polaków, w tym także nowego pokolenia posłów.

Jestem głęboko przekonany, że dzisiaj od nas wszystkich wymagana jest odwaga w służbie Ojczyźnie i odwaga, aby myśleć o Polsce jako wielkim narodzie i państwie, które ma przed sobą wielką misję" – powiedział Macierewicz.

Dodał, że łatwiej jest pomyśleć "o ciepłej wodzie w kranie, trudniej o tym, jakim powinien być naród polski". Dziękował tym, którzy w październiku 2016 r. podjęli decyzję "wybrania PiS jako nośnika siły Polski, który ją przekształci".

Apelował, by Polacy nie dali się zniechęcić tym, którzy chcą Polskę zniszczyć i wytrwali we wspieraniu ludzi takich jak Jarosław Kaczyński i Andrzej Duda, bo - jak podkreślał - "brzemię, które wziął na siebie Jarosław Kaczyński, naprawdę jest brzemieniem ciężkim, wielkim", a "od tego, czy ono będzie niesione, zależy przyszłość narodu i państwa polskiego".

Proszę, byście nie pozwolili zniszczyć własnych marzeń o Polsce wielkiej, katolickiej, Polsce sprawiedliwej – wyzwał minister.