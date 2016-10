Aż 95 procent Polaków planuje odwiedzić groby bliskich z okazji dnia Wszystkich Świętych. 1 listopada poprzedza Halloween. Jednak - jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Payback- nie jest ono już tak atrakcyjne jak w latach poprzednich.

Blisko 90 procent osób deklaruje, że nie obchodzi tego zwyczaju, podczas gdy jeszcze w ubiegłym roku chęć udziału w różnego rodzaju inicjatywach związanych z Halloween deklarowało 75 proc. badanych.

Dużo mniejszą popularnością cieszą się też imprezy halloweenowe. 15 procent ankietowanych wybiera się do klubu bądź restauracji na imprezę, 8 procent będzie świętować ten dzień u znajomych. Tyle samo osób planuje oglądać horrory. Co ciekawe, 78 procent badanych rodziców twierdzi, że ich dzieci nie bawią się w Halloween.

Co sądzimy o Halloween?

Opinie Polaków co do tego dnia są podzielone. Co trzeci ankietowany twierdzi, że nie widzi nic złego w obchodzeniu tego zwyczaju, ale nie jest też entuzjastą Halloween. Co czwarty, traktuje ten dzień natomiast jako fajną zabawę i nie doszukuje się w nim głębszego znaczenia.

20 procent osób uczestniczących w badaniu uważa, że ten zwyczaj niepotrzebnie wypiera rodzimą tradycję i niszczy nastrój Dnia Wszystkich Świętych, a nieco ponad 10 proc. ankietowanych twierdzi, że Halloween jest niezgodne z nauką Kościoła i nie powinno się go w ogóle obchodzić.