Jestem po stronie rodzin, które twierdzą, że nie powinno być jednoznacznej decyzji prokuratury, jeśli chodzi o ekshumacje. Rodziny, które nie chcą ekshumacji powinny złożyć zażalenie do sądu. Nasze argumenty są silne - przekonuje Adam Bodnar w Radiu ZET. - Wystosowałem pismo do prokuratora Pasionka wskazujące, że mamy do czynienia z konfliktem dwóch wartości: mamy wartość w postaci jakości postępowania i tak działa prokuratura, ale musimy pamiętać, że kult bliskich to dobro osobiste. Skoro mamy koncepcję dóbr osobistych, to nie może być tak, że organ władzy dysponuje nimi swobodnie - podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich.

RPO zaznacza, że jego pismo może pomóc rodzinom w dochodzeniu swoich praw. Zdaniem Bodnara kierując się konstytucją, należy dążyć do tego, żeby równoważyć dobra, które są sprzeczne.

Jestem w stanie sobie wyobrazić, że są rodziny, dla których ekshumacja to nie jest żaden problem, ale rozumiem rodziny, które twierdzą, że nie chcą przeżywać ponownie tych wszystkich czynności - komentuje Rzecznik Praw Obywatelskich.