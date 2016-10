Rodziny ofiar katastrofy otrzymały od prokuratury pisma dot. ekshumacji ich bliskich i motywów podjęcia tych działań. Ponad 200 krewnych części ofiar sprzeciwia się temu. Zwrócili się także w tej sprawie do Konferencji Episkopatu Polski; władze Episkopatu dotąd nie zabrały głosu.

Biskup Pieronek, komentując apel części rodzin, powiedział PAP, że "ekshumacje są niepotrzebne, jeśli rodzina sobie tego nie życzy". Dodał, że "jeśli ktoś robiłby to w celach politycznych, to jest to bezczeszczenie (zwłok - PAP) i to nie ulega wątpliwości".

Według bp. Pieronka niejasny jest sens robienia masowych ekshumacji. Czy chodzi o to, by udowodnić - po tylu latach - że był wybuch? - pytał. Wskazał jednocześnie, że jeśli ekshumacje są zgodne z prawem, to trzeba go przestrzegać.

Konieczność zbadania wszystkich niespopielonych ciał ofiar katastrofy ogłosiła w czerwcu Prokuratura Krajowa, która w tym roku przejęła śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej od zlikwidowanej prokuratury wojskowej. Wskazała wówczas, że badania sekcyjne będą miały znaczenie dla określenia przyczyny śmierci ofiar, a także przyczyn katastrofy.

Premier Beata Szydło oświadczyła w środę, że jeżeli prokuratura podjęła decyzję o konieczności przeprowadzenia ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej, to ani politycy, ani nikt inny nie może w nią ingerować. Takie jest polskie prawo - dodała.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęli wszyscy pasażerowie i członkowie załogi - 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Polska delegacja udawała się na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.