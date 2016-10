Wszystko wskazuje na to, że ekshumacja rozpocznie się w nocy z 14 na 15 listopada. Wtedy ma zostać zamknięty dostęp na wzgórze wawelskie - dowiaduje się RMF. Szczątki pary prezydenckiej zostaną przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na badania i w celu pobrania próbek do ekspertyz na potrzeby prowadzonego śledztwa. Jak dowiedzieli się dziennikarze, planowane są również badania DNA, być może w celu prawidłowej identyfikacji zwłok.

Po uzyskaniu wyników badań, prawdopodobnie już po kilkudziesięciu godzinach od otwarcia sarkofagu, planowany jest ponowny pogrzeb pary prezydenckiej.