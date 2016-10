Jak dodał, śledczy otrzymali już opinię biegłego informatyka, który badał sprzęt informatyczny sędziego Łączewskiego po kątem ewentualnego włamania się i "kradzieży tożsamości", ale nie ujawnia jej treści. - Opinia wpłynęła, jest przedmiotem analizy i dalszych czynności dowodowych w tej sprawie - zaznaczył Krzywicki.

To, że się skończyły prace, to jest mocno przesadzone, dlatego, że prokurator prowadzący to śledztwo zamierza je dalej kontynuować, to nie jest tak, że ta opinia jest kompletna - dodał rzecznik.

Czytaj więcej "Po co panu to było?" Wywiad z Wojciechem Łączewskim, sędzią, który skazał Mariusza Kamińskiego

Według niego prowadzący śledztwo oczekuje na pomoc prawną z USA, o którą się zwrócił. Chodzi o ustalenie „czy się coś ukazało na Twitterze i skąd”. - Nie ma na pewno jeszcze informacji ze Stanów z Twittera z głównej siedziby, ale zdaje się, że poważnie to potraktowali i jednak informacje od nich dostaniemy, te wyjaśnienia, która nam są potrzebne. Tego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zweryfikować tutaj w kraju, nie posiadamy takich możliwości technicznych - powiedział Krzywicki.

Krakowska prokuratura prowadzi śledztwo ws. podszywania się pod sędziego Wojciecha Łączewskiego, który miał w internecie uzgadniać taktykę działań przeciw rządowi PiS z osobą podającą się za dziennikarza. W czwartek Wiadomości TVP, powołując się na portal wpolityce.pl podały, że biegli wykluczyli możliwość włamania do komputera, tabletu i telefonu komórkowego sędziego.

Jedyna informacja, jaką mogę przekazać, to że prokurator prowadzący to śledztwo nikomu nie przekazywał wiedzy na temat zawartości opinii, która jest wydana w sprawie. To co się ukazało w mediach, to jest coś, co jest poza naszą kontrolą - ocenił Krzywicki.

Rzecznik przypomniał, że w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi toczy się postępowanie na temat nielegalnego ujawniania informacji z tego śledztwa.

Według Wiadomości i portalu takie ustalenie biegłych informatyków pracujących dla prokuratury może oznaczać, iż sędzia Łączewski, który w marcu ub.r. przewodniczył składowi Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście (skład ten skazał na kary więzienia Mariusza Kamińskiego i b. członków kierownictwa CBA, ułaskawił ich później prezydent Andrzej Duda) - mijał się z prawdą twierdząc, iż włamano się do jego komputera.

Z analizy informatyków, o której napisał portal wpolityce.pl wynika, że w sprzęcie sędziego Łączewskiego nie było szpiegowskiego oprogramowania, które mogłoby posłużyć do włamania i rozsyłania w jego imieniu wiadomości na portalu internetowym, zaś zdjęcie, tzw. selfie, które sędzia wysłał do swojego rozmówcy (przepraszając, że jest na nim w rozciągniętej koszulce), zostało zrobione jego telefonem. Poprzez tzw. chmurę, umożliwiającą automatyczne przesyłanie plików i zapisywanie ich zdalnie na innych urządzeniach, miało się znaleźć w innych komputerach Łączewskiego i w jego tablecie.

Była to kolejna opinia biegłych, którzy kilka razy przebadali komputer stacjonarny, laptop, tablet i telefon sędziego, który po ujawnieniu tej sprawy sam zwrócił się o śledztwo. Od pewnego czasu nie orzeka już w wydziale karnym, tylko w wydziale cywilnym stołecznego sądu.

Media podawały na początku roku, że Łączewski miał oferować w internecie pomoc osobie podszywającej się pod znanego dziennikarza w działaniach przeciw obecnemu rządowi. Jedna z gazet opublikowała rozmowy, jakie sędzia miał prowadzić w sieci pod nazwiskiem "Marek Matusiak" z internautą, który podszył się pod Tomasza Lisa. Sędzia miał się także zjawić na spotkaniu z tym internautą.

Sprawę badało kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie. W czasie jednej z opisanych przez gazetę rozmów - która miała być prowadzona 18 stycznia 2016 r. o godz. 12.32 - sędzia Łączewski przewodniczył rozprawie, która trwała od godz. 12.00 do godz. 14.05 - podawał SO. - Powyższe ustalenie zdaje się wykluczać możliwość prowadzenia w tym czasie prywatnej korespondencji elektronicznej z profilu "Marka Matusiaka", a tym samym poddaje w wątpliwość prawdziwość całości medialnych doniesień - dodano.

O podszywaniu się pod jego osobę prokuraturę powiadomił sam sędzia.

Kodeks karny przewiduje do trzech lat więzienia dla tego, kto "podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej".

Sprawę prowadziła początkowo Prokuratura Okręgowa w Warszawie, potem, po decyzji Prokuratury Krajowej - sprawę przeniesiono do Prokuratury Okręgowej w Legnicy, a pod koniec września trafiła ona do Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Czynności wyjaśniające w sprawie sędziego Wojciecha Łączewskiego prowadzi też rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych przy Krajowej Radzie Sądownictwa. O zbadanie sprawy zwróciła się do rzecznika KRS oraz prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.