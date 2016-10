Proboszcz nie podał daty, kiedy planowana jest ekshumacja. Według radia RMF FM sarkofag pary prezydenckiej na Wawelu ma zostać otwarty 14 listopada. Prokuratura Krajowa nie komentuje tych informacji.

Ponieważ działania będą prowadzone na terenie katedry, ma w nich uczestniczyć dwóch księży z Kapituły Metropolitalnej. Będę to ja i druga osoba wydelegowana przez kard. Stanisława Dziwisza - powiedział ks. Sochacki.

Dodał, że decyzja co do daty należy do prokuratury, a inne szczegóły nie są jeszcze ustalone.

RMF FM podało, że ekshumacja ciał Lecha i Marii Kaczyńskich ma rozpocząć się nad ranem 14 listopada; w tym czasie zablokowany ma być dostęp na wzgórze wawelskie. Później szczątki mają być przewiezione pod eskortą policji do Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W trzecim tygodniu listopada mają zostać przeprowadzone jeszcze co najmniej cztery ekshumacje: w Warszawie i Lublinie. Powołując się na informacje od śledczych, RMF FM twierdzi, że "przeprowadzenie wszystkich 83 ekshumacji ma nastąpić do końca roku".

Para prezydencka została pochowana na Wawelu, w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów 18 kwietnia 2010 r. Znajduje się tam także tablica ku czci wszystkich ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.