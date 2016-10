Prezydentowi ufa 62 proc. badanych (to więcej o 3 pkt proc. w porównaniu z badaniem z września); nie ufa mu 25 proc. (to mniej o 4 pkt proc.). Beacie Szydło ufa 57 proc. badanych (o 7 pkt proc. więcej w porównaniu z wrześniowym badaniem); nie darzy zaufaniem szefowej rządu 31 proc. (spadek o 3 pkt proc.). Są to najlepsze z dotychczasowych ocen premier Szydło - zauważa CBOS.

Na trzecim miejscu w rankingu zaufania znalazł się lider ruchu Kukiz’15 Paweł Kukiz – ufa mu 47 proc., tyle samo, ile w poprzednim badaniu. Nie ufa mu 27 proc. ankietowanych (więcej o 3 pkt proc.)

Na kolejnych pozycjach lokują się: prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, któremu ufa ponad dwie piąte badanych (44 proc.; wzrost o 1 pkt proc.) a nie ufa 37 proc. (spadek o 2 pkt proc.) oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński, który cieszy się zaufaniem 37 proc. respondentów (bez zmian); liderowi PiS nie ufa 49 proc. ankietowanych (również bez zmian).

Kolejne miejsce zajmuje wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, któremu ufa 36 proc. badanych (wzrost o 6 pkt proc.); nie darzy go zaufaniem 14 proc. ankietowanych (mniej o 2 pkt proc.).

Wicepremierowi i ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławowi Gowinowi ufa 35 proc. ankietowanych (wzrost o 3 pkt proc.); nie ufa mu – 26 proc. (spadek o 3 pkt proc.).

Lider Nowoczesnej Ryszard Petru cieszy się zaufaniem 35 proc. ankietowanych (o 2 pkt proc. więcej); brak zaufania wyraża 32 proc. badanych (wzrost o 2 pkt. proc.).

34 proc. badanych ufa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiecie Rafalskiej (więcej o 6 pkt proc.); nie ufa jej 12 proc. (spadek o 2 pkt proc.)

Na kolejnym miejscu jest szef MSWiA Mariusz Błaszczak, któremu tak samo, jak w poprzednim badaniu ufa 33 proc. ankietowanych; nie ufa mu 28 proc. badanych (spadek o 1 pkt. proc.).

Liderce stowarzyszenia Inicjatywa Polska Barbarze Nowackiej ufa 31 proc. badanych; brak zaufania deklaruje 15 proc.; Nowacka nie była uwzględniona w poprzednim badaniu.

Ministrowi obrony narodowej Antoniemu Macierewiczowi ufa 30 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.); nie darzy go zaufaniem 52 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt proc.).

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz cieszy się zaufaniem 29 proc. badanych (bez zmian); nie ufa mu 13 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

Szefowi PO Grzegorzowi Schetynie ufa 27 proc. zapytanych przez CBOS (spadek o 2 pkt proc.); nie ufa mu 39 proc. badanych (o 3 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu).

Nieco ponad jedna czwarta ankietowanych (26 proc.) ufa ministrowi spraw zagranicznych Witoldowi Waszczykowskiemu (spadek o 4 pkt proc.); szefowi dyplomacji nie ufa 29 proc. (wzrost o 5 pkt proc.).

Minister edukacji narodowej Annie Zalewskiej ufa 25 proc. badanych (więcej o 2 pkt proc.); nie darzy jej zaufaniem 25 proc. (wzrost o 6 pkt proc.).

Po 20 proc. respondentów darzy zaufaniem wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego, marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła (bez zmian w przypadku Glińskiego i Kuchcińskiego, spadek o 1 pkt proc. w przypadku Radziwiłła). Nie ufa: Glińskiemu 21 proc. (spadek o 1 pkt proc.), Kuchcińskiemu - 19 proc. (spadek o 4 pkt proc.) i Radziwiłłowi - 21 proc. (wzrost o 3 pkt. proc.).

Marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu ufa 16 proc. (bez zmian); brak zaufania deklaruje 14 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). Nieznajomość marszałka zadeklarowało 52 proc. badanych.

Ostatnie miejsca w październikowym rankingu zaufania przypadły liderowi SLD Włodzimierzowi Czarzastemu oraz najmniej znanemu spośród polityków uwzględnionych w sondażu (54 proc. deklaruje nieznajomość) – ministrowi rolnictwa Krzysztofowi Jurgielowi - ufa im po 15 proc. badanych; Czarzastemu ufa o 2 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu, nieufność wobec niego wyraża 20 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.). Jurgiel nie był ujęty w badaniu sprzed miesiąca.