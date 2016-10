25-letni Igor S. został zatrzymany 15 maja na wrocławskim rynku; był poszukiwany przez policję za oszustwa. Według funkcjonariuszy mężczyzna był agresywny i musieli oni użyć paralizatora. Po przewiezieniu na komisariat mężczyzna stracił przytomność i pomimo reanimacji zmarł. Według pierwszej opinii lekarza przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa.

Po tym zdarzeniu przez kilka dni wieczorami pod wrocławskim komisariatem na ul. Trzemeskiej dochodziło do protestów, przeradzających się w zamieszki. Uczestniczyło w nich po kilkaset osób. Za udział w nich w sumie zatrzymano 40 osób.

Czytaj więcej Protestowali po śmierci 25-letniego Igora. "Policjantów obrzucono kamieniami, racami i petardami"

Najbardziej brutalny charakter zamieszki przybrały 18 maja, gdy zatrzymano m.in. trzech późniejszych oskarżonych. Policjanci byli m.in. obrzucani kamieniami, butelkami, a jeden z oskarżonych Mateusz S. w trakcie zatrzymania atakował funkcjonariuszy nożem.

W piątek wrocławski sąd skazał Mateusza S. za napaść na policjantów na 4,5 roku więzienia bez zawieszenia. Dwóm pozostałym podsądnym: Jarosławowi W. i Adrianowi O., wymierzył kary po cztery lata więzienia. Wyroki nie są prawomocne.

Jak podkreślił sędzia Paweł Pomianowski, surowe kary wynikają z dużej szkodliwości społecznej czynów. - Mieliśmy do czynienia z regularnym atakiem na komisariat, ze szturmem na komisariat i to sąd musiał wziąć pod uwagę - uzasadniał sędzia. Dodał, że zgromadzone dowody i zeznania świadków nie pozostawiają wątpliwości co do winy oskarżonych.

- Widać na zapisie monitoringu jak oskarżony Jarosław W. podchodzi do policjantów z gazem i puszcza go na funkcjonariuszy. W telewizji widziała to cała Polska - mówił sędzia.

Wszystkich trzech skazanych sąd uznał za recydywistów, ponieważ w ostatnich latach odbywali oni kary więzienia m.in. za rozboje, groźby karalne i pobicia.

Prokurator Krzysztof Umański po rozprawie poinformował, że śledczy prowadzą jeszcze postępowania wobec kilkudziesięciu osób w związku z zamieszkami pod komisariatem. - Stawiamy zarzuty kolejnym osobom. Do końca roku powinien być gotowy akt oskarżenia w tej sprawie - powiedział prokurator.

Nie jest zakończone śledztwo ws. śmierci Igora S. Przejęła je Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, która w czerwcu uwzględniła wniosek rodziny pokrzywdzonego. Jej pełnomocnicy domagali się ponownego wykonania sekcji zwłok.