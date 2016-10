Mała Oliwia z obrażeniami głowy przebywa w szpitalu; jej stan jest ciężki. Dziewczynka trafiła do szpitala w piątek wieczorem, a o sprawie pogotowie ratunkowe poinformowało policję. Według rodziców dziecko miało zostać uderzone plastikowym kubkiem przez 2-letnią siostrę dzień wcześniej wieczorem.

Policjanci zdecydowali się powołać biegłego z dziedziny medycyny sądowej, który wykluczył, by obrażenia powstały w okolicznościach wskazanych przez rodziców. W niedzielę przed południem policjanci zatrzymali 23-latka, który w czasie zdarzenia z dziećmi w domu. Mężczyźnie przedstawiono zarzut uszkodzenia ciała dziecka i narażenie go na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.

W poniedziałek 23-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ, która po przesłuchaniu go wystąpiła z wnioskiem do sądu o areszt tymczasowy. Sąd przychylił się do wniosku i aresztował podejrzanego na 3 miesiące.

Materiały w sprawie uszkodzenia ciała dziewczynki trafią też do sądu rodzinnego.