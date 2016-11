Jak pisze "Super Express" z Facebooka kilka dni temu zniknęły profile m.in. Marszu Niepodległości czy Ruchu Narodowego. Portal zablokował też prywatny profil posła Kukiz'15 Marka Jakubiaka.

fb ma czas na przywrócenie stanu pierwotnego. Ten wpis uznali za niedozwolone. pic.twitter.com/cByKe0KZes — Marek Jakubiak (@jakubiak_marek) 1 listopada 2016

Z blokowanymi solidaryzują się prawicowi publicyści. - Wojna, którą Facebook Polska wypowiedział Marszowi Niepodległości to sygnał wielkiego zagrożenia. Nie chodzi o sam Marsz, o usuwanie kont w jakikolwiek sposób wspominających o istnieniu MW czy ONR. Chodzi o to, czy państwo polskie będzie pozwalać jakimś anonimowym, zagranicznym gremiom bezprawnie, podle swojego widzimisię, dozować Polakom wolność - napisał na Facebooku Rafał Ziemkiewicz. - Nie wierzcie też kłamcom z FB jakoby szło o symbol falangi (co też oburzające) U @jakubiak_marek są tylko białoczerwone flagi i @StowMarszN - dodaje na Twitterze Ziemkiewicz.

Przeciwko cenzurze fejsbuka - mój apel, czytajcie, zanim usunąhttps://t.co/lF0SnoGZo6 — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) 31 października 2016

Jak donoszą użytkownicy portalu, na Facebooku nie są blokowane strony propagujące komunizm.

@R_A_Ziemkiewicz A oto rezultat przeprowadzonego w dniu dzisiejszym eksperymentu na fejsbuku. Propagowanie komunizmu nie narusza standardów. pic.twitter.com/lo0zt1eoY2 — Sławomir Sadocha (@SlawomirSadocha) 1 listopada 2016

Narodowcy winą za usuwanie stron obarczają pracowników polskiego oddziału Facebooka i zwrócili się o pomoc w rozwiązaniu problemów do szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka i minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej.

Według "Gazety Wyborczej" minister Streżyńska poinformowała, że poprosiła przedstawicieli serwisu społecznościowego o rozmowy na odpowiednim szczeblu w ich strukturze.

W sprawie Facebooka działam tak jak uważam za stosowne i uzasadnione, w granicach prawa i moich kompetencji, żeby rozwiązać problem a nie rozpalać go - napisała na Twitterze.

W sprawie fb działam tak jak uważam za stosowne i uzasadnione, w granicach prawa i moich kompet., żeby rozwiązać problem a nie rozpalać go. — Anna Strezynska (@AnnaStrezynska) 1 listopada 2016