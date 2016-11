Resort Ziobry chce, jak informuje "Gazeta Wyborcza" zmienić art. 200 k.k tak, by seks z osobami poniżej 18 roku życia był karany więzieniem (obecnie granicą legalnego seksu jest wiek 15 lat). Minister sprawiedliwości już poprosił resortowych prawników o ocenę tych zmian, a tym pomysł ten się bardzo podoba.

Planem zmiany prawa oburzony jest za to prof. Zbigniew Lew Starowicz. Taka zmiana spowodowałaby wielokrotny wzrost przestępców! To nic innego, jak próba narzucenia norm moralnych środkami prawnymi. To utopia. Można rozważać podwyższenie wieku legalnych kontaktów seksualnych do 16 lat, bo różnie to jest w krajach Unii Europejskiej - wyjaśnił.

Jednak powinniśmy się skupić na tym, jak zachęcić młodzież do opóźnienia inicjacji seksualnej, tak aby odbywała się ona w wieku pełnej dojrzałości i jak kształtować dojrzałe postawy wobec seksu. A nie na restrykcjach - podsumował.

Głos w tej sprawie zabrał sam resort. Rzecznik ministerstwa zapewnił, że takich zmian nikt nie planuje.