Jak informuje IMGW, północna Rosja, Skandynawia oraz płw. Iberyjski będą pod wpływem wyżów. Pozostałe obszary kontynentu będą w zasięgu oddziaływania układów niskiego ciśnienia. Polska pozostanie w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia w chłodnym powietrzu polarno-morskim. Wschód kraju będzie na skraju rozległego niżu przemieszczającego się znad Bałkanów nad południowo-wschodnią Ukrainę. Północny zachód kraju będzie początkowo pod wpływem płytkiego, wypełniającego się, niżu z ośrodkiem nad północno-wschodnimi Niemcami.

W środę we wschodniej połowie kraju zachmurzenie całkowite, miejscami duże; opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, gdzieniegdzie słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem; przed południem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 1 do 5 st. Wiatr słaby, zmienny, jedynie na wybrzeżu słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

W nocy ze środy na czwartek na obszarze od Mazur, Suwalszczyzny i Podlasia, przez Mazowsze i Lubelszczyznę, po Kielecczyznę i północ Podkarpacia zachmurzenie całkowite i opady śniegu, ale od południa obszaru stopniowy zanik opadów i przejaśnienia. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Początkowo słabe opady śniegu miejscami na Pomorzu Wschodnim, Kujawach i Ziemi Łódzkiej. Nad ranem słabe opady śniegu możliwe na zachodzie Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska. Na obszarze od Pomorza, przez Kujawy i Wielkopolskę po Opolszczyznę, Górny Śląsk i Małopolskę mgły osadzające szadź, lokalnie ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od -5 do -1 st., chłodniej w dolinach karpackich od -8 do -5 st. Wiatr słaby, zmienny.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie, a początkowo także na południowym wschodzie. Od Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska na wschód przemieszczać będą się opady śniegu i deszczu ze śniegiem, od zachodu przechodzące w opady deszczu; wieczorem strefa opadów dotrze do zachodu Mazowsza i Podkarpacia. Wysoko w górach opady śniegu. Na północnym wschodzie miejscami słabe opady śniegu, a na wybrzeżu deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura maksymalna od -1 st. na Suwalszczyźnie, około 3 st. w centrum, do 5 st. na południu. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą południowo-wschodniego i wschodniego.

W Warszawie w środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura maksymalna 2 st. Wiatr słaby, wschodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna -2 st. Wiatr słaby, północno-zachodni. W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna 2 st. Wiatr słaby, wschodni.