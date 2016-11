Sławomir T. w 2008 r. skazany został na osiem lat pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa kobiety - podaje RMF FM. Czyn ten miał podtekst seksualny. Mężczyzna odbył karę więzienia w całości. Opuścił zakład karny 26 kwietnia tego roku.

W poniedziałek zatrzymano go pod zarzutem zabójstwa 18-latki, której zwłoki znaleziono w lesie w miejscowości Sołtyków w gm. Skaryszew k. Radomia. Według śledczych mężczyzna doprowadził do zgonu młodej kobiety zaciskając ręce na jej szyi. - Bierzemy też pod uwagę podtekst seksualny zabójstwa. Jednak na ciele ofiary nie było obrażeń wskazujących na to, żeby doszło do gwałtu z udziałem przemocy - powiedziała prokurator Małgorzata Chrabąszcz.

29-latek, w trakcie składania wyjaśnień, ujawnił miejsce ukrycia zwłok jeszcze jednej kobiety. - Policja znalazła we wskazanym miejscu ukryte pod gałęziami ciało. Ponieważ zwłoki znajdują się w znacznym stopniu rozkładu, nie było możliwe ustalenie ani tożsamości tej osoby, ani jej płci - stwierdziła rzeczniczka prokuratury. Dodała, że przeprowadzana w środę sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu, kiedy doszło do zgonu, wskazać przyczynę śmierci, a zabezpieczony materiał biologiczny posłuży do badań identyfikacyjnych DNA.

Śledczy zakładają, że mogą to być zwłoki młodej kobiety, której zaginięcie zgłoszono w sierpniu. Ustalenie i stwierdzenie, czy rzeczywiście chodzi o tę osobę, będzie wymagało trochę dłuższego czasu. W związku z tym nie jest możliwe w tej chwili postawienie podejrzanemu zarzutu kolejnego zabójstwa - powiedziała Chrabąszcz.