W poniedziałek na Wawelu dojdzie do ekshumacji prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony. Jak podawała Prokuratura Krajowa, w tym roku ma być w sumie 10 ekshumacji. Skończą się one być może jesienią-zimą 2017 r.

- Ekshumacja mojego męża nastąpi jeszcze w tym roku – powiedziała w RMF FM Magdalena Merta - wdowa po byłym wiceministrze kultury Tomaszu Mercie. Jak dodała kobieta, sama wnioskowała o zbadanie ciała.

Merta odniosła się też do sprzeciwu niektórych rodzin wobec ekshumacji. - Mamy za sobą 9 ekshumacji. Na te 9 ekshumacji przypada 6 pomyłek, co do tożsamości ofiar. Zachodzi bardzo poważne domniemanie, że wdowa po oficerze BOR-u niekoniecznie chroni w tym swoim grobie akurat swojego męża. Bardzo możliwe, że chroni mojego. A do tego nie ma prawa. Jeżeli Tomek spoczywa w cudzym grobie, to ja nie uszanuję żadnego oporu przed otwieraniem grobu – podkreśliła Magdalena Merta.