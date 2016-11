Generał Potasiński był dowódcą Wojsk Specjalnych. Jego córka wystąpiła do MON o rekompensatę za śmierć ojca w katastrofie smoleńskiej. – Aleksandra Potasińska wezwała MON do zawarcia ugody i zażądała 500 tys. zł zadośćuczynienia i 161 317 zł, 70 gr. Ta druga kwota jest wskazana w pozwie jako "pozostała do spłaty część zaciągniętego kredytu hipotecznego" – czytamy w "Super Expressie".

Adwokat Potasińskiej napisał w uzasadnieniu, że przed śmiercią ojciec pomagał córce w spłacie zobowiązań. Teraz musi robić to sama.

MON zawarł już wcześniej ugodę z córką generała Potasińskiego.- Przyznał jej 250 tysięcy złotych zadośćuczynienia za szkody niematerialne – przypomina tabloid.