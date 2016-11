Czynności związane z ekshumacją pary prezydenckiej rozpoczęły się w poniedziałek ok. godziny 18, a zakończyły ok. godz. 1 w nocy we wtorek; ciała Lecha i Marii Kaczyńskich zostały przewiezione do Katedry Patomorfologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w godzinach porannych rozpoczęto ich badanie. W sekcji zwłok bierze udział zespół polskich i zagranicznych biegłych, powołanych przez prokuratorów.

Według nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł zbliżonych do sprawy, badania ciał trwają. Przeprowadzono już m.in. tomografię komputerową. Pobrano też próbki do badań DNA; mają one zostać przeprowadzone w ciągu najbliższych 48 godzin, tak by w momencie złożenia ciał ponownie do krypty - w piątek - biegli mieli pewność, że w trumnach nie znajdują się szczątki innych ofiar katastrofy.

Eksperci będą też pobierali m.in. próbki do badań histopatologicznych, toksykologicznych i fizykochemicznych. Planowana jest także sekcja zwłok, tak by można było m.in. sprawdzić informacje zawarte w sporządzonym przez stronę rosyjską protokole z oględzin zwłok tuż po katastrofie smoleńskiej.

Sama tomografia posłuży ekspertom do określenia obrażeń i przyczyny śmierci, a także do zrekonstruowania przebiegu katastrofy. Czynności zostały zaplanowane tak, by z dużą ostrożnością i fachowością w jak najkrótszym czasie przeprowadzić wszystkie potrzebne badania - podkreślił jeden z rozmówców PAP.

Ekshumacja Lecha i Marii Kaczyńskich jest pierwszą z 83 zaplanowanych przez prokuraturę w śledztwie dotyczącym tej katastrofy smoleńskiej. Byli przy niej obecni członkowie rodziny pary prezydenckiej: Jarosław Kaczyński i Marta Kaczyńska. Udział w ekshumacji brali eksperci; a wszystko odbywało się pod nadzorem zastępcy prokuratora generalnego Marka Pasionka i w obecności Kazimierza Nowaczyka, szefa badającej katastrofę podkomisji w MON. Brali w niej udział m.in.: prokuratorzy, biegli, eksperci, najbliższa rodzina zmarłych, proboszcz Katedry na Wawelu oraz członek Kapituły Katedralnej. Ponowny pochówek pary prezydenckiej został zaplanowany na dzień 18 listopada 2016 roku. Ceremonia będzie miała charakter prywatny.