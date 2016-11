Ciała pary prezydenckiej zostały ekshumowanego w poniedziałek. Ujawniono właśnie wstępne wyniki sekcji zwłok Lecha Kaczyńskiego. - Wszystko wskazuje na to, że do śmierci Lecha Kaczyńskiego doprowadziły ciężkie obrażenia wielu narządów wewnętrznych, połamane kości i poważne uszkodzenia głowy. To obrażenia typowe dla wypadków komunikacyjnych – informuje Radio RMF FM.

Zbadano również fragment ciała prezydenta, który został pochowany w sarkofagu na Wawelu kilka miesięcy po oficjalnym pogrzebie. – Bez wątpienia należał do prezydenta – donosi radio.