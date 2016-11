Postanowienie WSA zostało wydane - jak dowiedziała się PAP w czwartek - "w zakresie zapobieżenia znacznej szkodzie lub trudnym do odwrócenia skutkom". W ocenie sądu mogłoby do nich dojść, gdyby MKiDN zdecydował się wykonać rozporządzenie o połączeniu gdańskich placówek. Termin połączenia muzeów minister kultury wyznaczył na 1 lutego 2017 r.

Sąd postanowieniem z 16 listopada 2016 r. wstrzymał wykonanie zaskarżonego zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy. Postanowienie to jest nieprawomocne - poinformowała PAP w czwartek sędzia WSA Joanna Kube.

Rozpoznanie sprawy przez WSA z udziałem stron - jak tłumaczył Dominik Niewirowski, starszy specjalista z Wydziału Informacji Sądowej WSA w Warszawie - może nastąpić w przyszłym roku. To postanowienie zostało wysłane w dniu dzisiejszym do wszystkich stron postępowania. Jeżeli żadna ze stron nie wniesie zażalenia (...), to jak się to postanowienie uprawomocni, to będzie można wyznaczyć termin rozprawy - powiedział PAP Niewirowski. Na ten rok sprawy w WSA są już powyznaczane - dodał. Zastrzegł jednak, że strona postępowania może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy poza kolejnością.

Dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - jak poinformowała w drugiej połowie września br. - zaskarżyła decyzję ministerstwa kultury o połączeniu tej placówki z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Zdaniem skarżących decyzja została podjęta przez resort z naruszeniem prawa i przyniesie duże straty.

Skarga odnosi się do wydanego 6 września przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego rozporządzenia, w myśl którego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zostanie połączone z gdańskim Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Resort poinformował, że celem tej zmiany jest "optymalne wykorzystanie potencjału placówek o zbliżonym profilu działalności zlokalizowanych w Gdańsku, przy optymalizacji wydatkowania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa".