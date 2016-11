Prezydent Łodzi - wraz z wicepremierem, ministrem kultury Piotrem Glińskim - miała w środę dokonać oficjalnej prezentacji Łodzi jako kandydata do organizacji tzw. małego Expo 2022 na forum Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE) w Paryżu. Jak poinformowała w poniedziałek, zastąpi ją wiceprezydent Wojciech Rosicki.

Decyzja Hanny Zdanowskiej o rezygnacji z reprezentowania Łodzi na forum BIE ma związek z zarzutami poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytów, jakie gorzowska prokuratura postawiła jej w piątek. Sprawa dotyczy lat 2008 i 2009 i nie ma związku z działalnością Zdanowskiej jako prezydenta Łodzi. Ona sama określiła zarzuty jako "bezzasadne".

Dotarły do mnie informacje, że ta absurdalna sytuacja, w której znajduję się od piątku, może być pretekstem do prób storpedowania naszego projektu. Co więcej, choć to całkowicie pozbawione sensu i logiki, to moja obecność na prezentacji miałaby posłużyć jako argument przeciwnikom EXPO w Łodzi - podkreśliła prezydent w specjalnym oświadczeniu.

Jak wyjaśniła, nie zależy jej na byciu na zdjęciach i w telewizyjnych relacjach z Paryża. Dla mnie liczy się tylko Łódź i tylko to, aby nasze miasto zostało gospodarzem tej wielkiej imprezy. Dlatego też, choć miała to być jedna z najpiękniejszych chwil mojej prezydentury, moment, na który czekałam od lat, zdecydowałam, że rezygnuję z udziału w Walnym Zgromadzeniu i oficjalnej prezentacji Łodzi - dodała.

Jednocześnie zaznaczyła, że nie ma najmniejszych wątpliwości co do poparcia kandydatury Łodzi do Expo 2022 przez wicepremiera Glińskiego, który jest liderem tego projektu po stronie rządowej. Konferencja prezydent Łodzi odbyła się w zrewitalizowanych wnętrzach dawnej elektrociepłowni EC1 - obecnie siedzibie m.in. Narodowego Centrum, Kultury Filmowej oraz Planetarium.

Trzy lata temu dokładnie w tym miejscu ogłosiłam, że Łódź będzie ubiegać się o organizację wystawy Expo International. Do mojego pomysłu udało mi się przekonać premiera i rząd, który zdecydował się oficjalnie wesprzeć naszą kandydaturę. Od trzech lat prowadzę projekt, który może na zawsze zmienić nasze miasto, który może być przełomowym punktem w historii Łodzi. Projekt, dzięki któremu staniemy się nowoczesną, przyjazną, europejską metropolią - mówiła Zdanowska.

Zdaniem prezydent Łodzi, wystawa Expo International to nie tylko nowe, wspaniałe budynki, remonty na niespotykaną skalę i rozwój infrastruktury; to także szansa na poprawę jakości życia mieszkańców, na dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy i milionowe zamówienia dla lokalnych firm. Zdanowska podziękowała dziesiątkom pracowników urzędu, którzy uwierzyli w jej pomysł i dali się ponieść wielkiemu marzeniu o nowoczesnej, otwartej, przyjaznej Łodzi, poświęcając ostatnie miesiące na przygotowanie prezentacji Łodzi na forum BIE.

W ciągu ostatnich 40 miesięcy zamieniliśmy fantastyczną ideę, która wielu wydawała się czystym science fiction na konkrety. Na dokumenty, na liczby, na realne projekty. Otrzymaliśmy bardzo dużą pomoc i potwierdzone obietnice ze strony rządowej, także po zmianie władzy w Polsce - podkreśliła. Jednak w opinii prezydent nie wszyscy chcą sukcesu Łodzi. Jest wiele osób, które z chęcią wydałyby te kilka miliardów złotych zarezerwowanych dla Łodzi na inne cele, osób, które trzymają kciuki i zrobią wszystko, aby nam się nie udało - oceniła.

International Expo, czyli tzw. małe Expo, są organizowane co pięć lat między wystawami światowymi i mają tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu. Ich atrakcją są pawilony przygotowane przez uczestników, np. kraje, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe. Tematem wiodącym Expo 2022 w Łodzi - zgłoszonym oficjalnie w czerwcu br na forum BIE - ma być kompleksowa rewitalizacja terenów miejskich; ideę odzwierciedlać ma hasło "City Re:Invented".