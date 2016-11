Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15) powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Sejmie, że w niedzielę zmarł w szpitalu w Garwolinie działacz Kukiz'15 Ireneusz F. Dodał, że względu na dobro rodziny nie zostanie ujawniona tożsamość działacza Kukiz'15.

"Kurier Garwoliński" napisał, że w niedzielę w Szpitalu Powiatowym w Garwolinie zmarł 36-letni Ireneusz F., mężczyzna, który był doprowadzony przez policję do odbycia kary 25 dni aresztu; 15 listopada w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w garwolińskiej komendzie powiatowej policji próbował popełnić samobójstwo; okoliczności próby samobójczej bada prokuratura.

Posłanka Kukiz'15 Anna Siarkowska zauważyła, że działacz Kukiz'15 był mocno skonfliktowany z lokalną policją w Garwolinie, m.in. wielokrotnie otrzymywał mandaty drogowe za drobne wykroczenia, takie jak niezapięte pasy, czy zignorowanie znaku drogowego. Tym razem też dostał wyrok za niezapłacenie mandatu drogowego - powiedziała.

Od rodziny wiemy, że po tym, co się stało na komendzie, na ciele miał wiele siniaków, m.in na nerkach i na łydce - podkreśliła Siarkowska. Posłanka Kukiz'15 powiedziała, że koniecznie trzeba wyjaśnić, co się wydarzyło na komendzie w Garwolinie. Znamy Irka i wiemy, że to nie był człowiek, który by się targnął na swoje życie w wyniku kary 25 dni aresztu - zaznaczyła Siarkowska.