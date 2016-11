Sędzia potwierdziła nieoficjalne informacje PAP, że do SO wpłynął wniosek o zabezpieczenie roszczenia o ochronę dóbr osobistych - jakimi są kult pamięci zmarłego i prawo do prywatności - "poprzez zakazanie, do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy o ochronę dóbr osobistych, doprowadzenia do wyjęcia z grobu zwłok wskazanych we wniosku osób".

Wniosek o udzielenie takiego zabezpieczenia, który wpłynął 3 listopada, został 10 listopada oddalony - poinformowała sędzia. Postanowienie sądu jest nieprawomocne.