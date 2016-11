Jestem rzeczywiście wzruszony, że właśnie tu, na Jasnej Górze, dochodzi do mojego pierwszego spotkania z całym episkopatem polskim zgromadzonym wokół ołtarza pod opieką Matki Bożej, na swoich dorocznych rekolekcjach - powiedział abp Salvatore Pennacchio, który swoją posługę w Polsce rozpoczął formalnie 3 listopada, kiedy prezydent Andrzej Duda przyjął listy uwierzytelniające nowego nuncjusza.

Ofiaruję tę mszę św. w intencjach każdego z was i waszych wspólnot diecezjalnych, zanosząc te modlitwy w intencji zmarłych biskupów - powiedział arcybiskup, wyrażając radość z możliwości odprawienia mszy - jak mówił - właśnie w duchowej stolicy tego Kościoła i szlachetnego narodu polskiego.

Czarna Madonna pozostaje jasnym i pewnym punktem odniesienia. Jestem bardzo wdzięczny arcybiskupowi przewodniczącemu i wam wszystkim, drodzy bracia, za zaproszenie do przewodniczenia tej mszy św. - mówił nuncjusz apostolski, prosząc Boga o oświecenie, potrzebne do przyjęcia nauk rekolekcyjnych. Prosimy Cię o światło i odwagę kroczenia po słusznych drogach i przepowiadania z wiernością ewangelii, która jest radością - dodał abp Pennacchio.

Tematem przewodnim tegorocznych rekolekcji biskupów na Jasnej Górze jest hasło rozpoczynającego się roku duszpasterskiego "Idźcie i głoście". Nauki rekolekcyjne wygłasza o. Ryszard Szmydki, 65-letni oblat Maryi Niepokalanej i sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Jak podało w środę biuro prasowe episkopatu, biskupi zgromadzeni na dorocznych rekolekcjach proszą o modlitwę w ich intencji i zapewniają o swej pamięci przed Królową Polski wszystkich rodaków w kraju i na świecie. Ta modlitwa, stąd płynąca, obejmuje cały nasz naród - zapewnił sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński.

Hierarcha zauważył, że szczególne błogosławieństwo dla wszystkich Polaków w kraju i rozsianych po świecie ma miejsce podczas wieczornej modlitwy Apelu Jasnogórskiego. "To błogosławieństwo jest dopełnieniem każdego dnia, kiedy stąd, o dwudziestej pierwszej, płynie wyjątkowa modlitwa za nasz naród, by go prowadzić razem z Maryją ku Chrystusowi" – powiedział sekretarz KEP.

Bp Miziński podkreślił wielkie znaczenie rekolekcji odbywanych wspólnie przez wszystkich biskupów. "Ta wspólnotowość jest bardzo ważna, szczególnie w posłudze kapłańskiej" – ocenił biskup, wskazując, iż "wspólnota to źródło mocy, bo człowiek jest istotą wspólnotową i domaga się, aby móc się uzewnętrznić i zweryfikować w kontekście innych osób, także w wymiarze religijnym".

Rekolekcje biskupów rozpoczęły się we wtorek wieczorem modlitwą przed Najświętszym Sakramentem. Potem biskupi wysłuchali pierwszej konferencji wprowadzającej. W czwartek porannej mszy w Kaplicy Matki Bożej przewodniczyć będzie metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Natomiast w piątek przed południem zostanie odprawiona msza pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.

W sumie biskupi wysłuchają ośmiu nauk rekolekcyjnych. Pierwsza z nich wprowadziła w temat rekolekcji "Idźcie i głoście". W środę zaplanowano trzy konferencje: "Ojciec posyła Syna", "Jezus Chrystus posyła uczniów" i "Kościół misyjny z natury". W czwartek o. Szmydki wygłosi nauki zatytułowane kolejno: "Biada mi, gdybym nie głosił", "Głoście Ewangelię”, "Będziecie moimi świadkami". W piątek biskupi wysłuchają ósmej konferencji "Matka ewangelizacji". Czwartek będzie dniem sakramentu pokuty i pojednania.

Każdy dzień rekolekcji kończy modlitwa Apelu Jasnogórskiego. W środę modlitwę poprowadzi bp Rafał Markowski, w czwartek bp Wiesław Szlachetka. W tym roku lekturą towarzyszącą biskupom podczas rekolekcji jest książka pt. "Bóg albo nic. Rozmowa o wierze", współautorstwa kard. Roberta Saraha, prefekta watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego. Równolegle z rekolekcjami biskupów trwają tradycyjnie rekolekcje dla ich kierowców. (PAP)

