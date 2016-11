W nowym Muzeum Sejmu Polskiego mają się znaleźć unikatowe zbiory z I Rzeczypospolitej dotyczące Sejmu i sejmików szlacheckich, dokumenty z czasów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, nieprezentowane wcześniej eksponaty ilustrujące prace Sejmu XX-lecia międzywojennego, a także obiekty z okresu PRL i III Rzeczypospolitej. Główną ideą nowej placówki ma być edukacja oraz popularyzacja "postawy obywatelskiej, patriotycznej i propaństwowej".

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował, że projekt jest jedną z inicjatyw związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

- Będziemy starali się też zachęcić wszystkich Polaków do poszukiwania i dzielenia się z nami swoimi znaleziskami związanymi z Sejmem. Setna rocznica odzyskania niepodległości to wyjątkowy moment w naszej historii. Chcemy jak najszerszego zaangażowania w to wydarzenie. A przeszukując domowe archiwa i zakamarki nierzadko można trafić na prawdziwe skarby – podkreślił marszałek Kuchciński, cytowany w komunikacie przez służby prasowe Sejmu.

Zaznaczył, że muzeum będzie pokazywać Polskę jako jedną z ojczyzn parlamentaryzmu na kontynencie europejskim, w pewnym okresie znacznie wyprzedzającym w tym względzie inne państwa Europy.

Kancelaria Sejmu zapowiada, że muzeum będzie opisywać historię polskiego parlamentaryzmu od czasów najdawniejszych do dzisiaj. Podkreśla, że będzie to miejsce nowoczesne, które w sposób atrakcyjny wykorzysta cyfrowe reprodukcje i interaktywne nośniki ekspozycyjne. - Za pomocą połączenia klasycznych sposobów prezentacji źródeł historycznych oraz nowatorskich technik audiowizualnych, zwiedzający stanie się świadkiem materializacji zjawisk i procesów z dziejów Sejmu - podkreślono.

Według informacji Kancelarii Sejmu zasadniczy nacisk w narracji ekspozycyjnej zostanie położony na dzieje instytucji oraz losy wybitnych postaci związanych z Sejmem. - Muzeum scharakteryzuje genezę Sejmu od czasów zgromadzeń protoparlamentarnych, wieców słowiańskich, zgromadzeń możnych i rycerstwa, miejsca prac Sejmu, znaczenie sejmików szlacheckich, sposób zwoływania oraz obradowania Sejmu walnego. Przedstawione będą także pomniki prawa polskiego, stanowiące dorobek prac Sejmu – z Aktem Unii Lubelskiej i Konstytucją 3 Maja na czele - podkreślono.

Zapowiedziano, że okres rozbiorowy zobrazowany zostanie jako czas, w którym w doktrynie politycznej utrwala się przekonanie o niezbędności suwerennego Sejmu, jako instytucji gwarantującej kształtowanie kultury obywatelskiej w przyszłej niepodległej Polsce. - Zilustrowane zostaną dzieje Sejmu Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego, a także udział Polaków w pracach parlamentów państw zaborczych - dodaje Kancelaria Sejmu.

Muzeum Sejmu Polskiego ma przedstawić też znaczenie Sejmu i Senatu II Rzeczypospolitej, jako platformy procesów integracyjnych ówczesnego społeczeństwa oraz krystalizacji sfery publicznej. - Szczególna uwaga poświęcona zostanie Sejmowi Ustawodawczemu, którego spuścizna stworzyła filary ustrojowe nowoczesnej demokracji - podano.

"Sejm w okresie pierwszych lat powojennych i PRL to z kolei fasadowość przecząca zasadzie suwerenności narodu, niepodległości państwa i demokracji. Muzeum skupi się na prezentowaniu takich momentów z czasów komunistycznej dyktatury, które pokażą determinację opozycji politycznej w walce o niepodległość i przestrzeganie praw oraz swobód obywatelskich. Uwzględnione zostaną także instytucje quasiparlamentarne funkcjonujące na emigracji, jako że to tam została przechowana tradycja polskiego parlamentaryzmu" - czytamy w komunikacie.

Muzeum ma przedstawić Sejm III Rzeczypospolitej, "który – mimo uchybień i wyzwań związanych z przebiegiem transformacji ustrojowej – potrafił stworzyć zarys programu odbudowy wolnej i suwerennej ojczyzny". Podkreślono, że Muzeum Sejmu Polskiego zilustruje "trudną i skomplikowaną, ale zakończoną sukcesem drogę odwrotu od państwa totalitarnego i powrotu do Rzeczypospolitej, w której naród sprawuje władzę w suwerennym i niezależnym państwie za pomocą demokratycznych procedur".

11 listopada Kancelaria Prezydenta poinformowała o przesłaniu do Sejmu projektu ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt ustawy zakłada powołanie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, złożonych z najwyższych organów władzy RP, a także przedstawicieli partii politycznych i ugrupowań oraz organizacji społecznych.

Komitet będzie podejmował działania mające na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską zarówno w roku 1918, jak i w kolejnych latach. W tym celu w latach 2017-2021, Komitet będzie przyjmował corocznie plan obchodów państwowych uroczystości, związanych z odzyskaniem niepodległości.