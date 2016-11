Powiększacie dziś kadrę Wojska Polskiego, stanowiąc jej rzeczywistą elitę, (...) z elity narodu współtworzycie dzisiaj elitę armii. Przyszliście wraz z tą wielką falą patriotyzmu polskiego, która wznosi się w ostatnich latach, przekształca naszą ojczyznę i przekształca armię - mówił.

Ona się zmienia, ona jest nowa - dodał, przypominając zniesienie limitu 12 lat służby dla zawodowych szeregowych oraz limitów liczby awansowanych oficerów i podoficerów.

Macierewicz podkreślił, że w wojsku zmieniany jest także korpus generalski - ponad 20 generałów mianowano w ciągu ostatniego roku i tyle samo przeszło do rezerwy. To nowa armia, także swoją strukturą, rychło już zasilona będzie przez ponad 50-tysięczną formację obrony terytorialnej - powiedział, nawiązując do planu rozbudowy OT i uczynienia z niej odrębnego rodzaju sił zbrojnych.

Przypomniał też decyzje NATO o rozmieszczeniu m.in. w Polsce sojuszniczych sił w celu wzmocnienia wschodniej flanki. Ale - zaznaczył - siła Polski leży w polskiej armii, ale siła tej armii jest w waszych rękach i jest w tej wielkiej tradycji, którą symbolizuje Grób Nieznanego Żołnierza (...), ale siłę tej armii stanowi wielka wiara narodu polskiego, najlepiej symbolizowana przez krzyż Jana Pawła II, stojący tu, na placu Józefa Piłsudskiego - mówił.

Szef Sztabu Generalnego gen. Mieczysław Gocuł podkreślił, że wojsko zyskuje oficerów, którzy wpłyną na jego kształt, jakość i wizerunek. Promocji dokonali zastępcy szefa SGWP gen. dyw. Michał Sikora i gen. bryg. Jan Dziedzic.