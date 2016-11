Jak informuje IMGW, Europa północna, wschodnia i południowo-wschodnia będą w zasięgu niżów i frontów z nimi związanych. Nad pozostałą częścią kontynentu dominował będzie wyż z centrum nad Niemcami. Polska będzie w zasięgu wspomnianego wyżu, jedynie na wschodzie kraju zaznaczy się wpływ falującego frontu atmosferycznego. Z północnego-zachodu napływać będzie chłodniejsza masa powietrza polarno-morskiego. Ciśnienie jutro w południe w Warszawie wyniesie 1010 hPa i będzie rosnąć.

We wtorek na zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, okresami opady śniegu lub śniegu z deszczem, na wybrzeżu deszczu. Na Podlasiu możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -1 st. na Suwalszczyźnie oraz miejscami na Kielecczyźnie, Podkarpaciu i Przedgórzu Sudeckim do 4 st., 6 st. na wybrzeżu, jedynie na Podhalu i w rejonach podgórskich od -5 st. do -2 st. Wiatr na wybrzeżu dość silny, w porywach do 65 km/h, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, północno-zachodni.