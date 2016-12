Przede wszystkim, dobrze schowaj kupon. – Jest niezmiernie ważny, trzeba go bardzo pilnować – przyznaje Aida Bella, rzeczniczka Totalizatora Sportowego. Jeśli wygrana jest mniejsza niż 2280 zł, można ją odebrać w kolekturze. A co, jeśli skreślone na kuponie cyfry zapewniły nam większe pieniądze? – Wtedy zapraszamy do jednego z naszych 17 oddziałów ulokowanych w największych Polskich miastach. Warto wcześniej zadzwonić, powiadomić nas o wygranej i umówić się na spotkanie – tłumaczy rzeczniczka Totalizatora.

W oddziale nadal do odbioru niezbędny jest kupon. – Lepiej go nie podpisywać, musi być w nienaruszonym stanie. Dokładnie sprawdzamy jego autentyczność – przypomina Aida Bella.

Dodaje, że niezbędny jest też dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość gracza. - Ustawa o grach hazardowych nakłada na nas obowiązek rejestracji graczy, którzy odebrali minimum 20 tysięcy złotych w wygranej. Bardzo pilnie strzeżemy danych osobowych zwycięzców. Są one najpilniej strzeżoną tajemnicą naszej firmy, chronione są też ustawą o ochronie danych osobowych – zapewnia przedstawicielka Totalizatora.

Istnieją trzy sposoby odbioru wysokiej wygranej w oddziale. Zdecydowanie najpopularniejszym jest przelew na konto bankowe. - Rekomendujmy graczom ten sposób bo jest najbezpieczniejszy. Pieniądze mogą zostać wytransferowane na różne rachunki bankowe – precyzuje rzeczniczka firmy. Gracze mogą też otrzymać pieniądze przekazem pocztowym.

Ostatnim, najmniej popularnym sposobem odbioru wysokiej wygranej, jest wypłata gotówki. – Nie słyszeliśmy o takim przypadku, ale oczywiście możemy to zrobić, bo nie każdy musi mieć konto bankowe. Jednak odradzamy graczom ten sposób, bo jest bardzo ryzykowny – radzi Aida Bella z Totalizatora Sportowego.

Gracz otrzymuje już kwotę potrąconą o 10-procentowy podatek.

Nie rzadko zwycięzcy są wręcz oszołomieni wygraną. – Dlatego rekomendujmy, żeby odbiór wygranej odbywał się w wielkiej tajemnicy i dyskretnie. Staramy się za wszelką cenę ochronić tożsamość zwycięzców. Zawsze służymy także pomocą wykwalifikowanych pracowników, którzy doradzą co zrobić w pierwszych dniach po wygranej, jakich sytuacji unikać i jak się zachowywać – zaznacza rzeczniczka firmy.