To potencjał, który dotychczas w gospodarce nie był wykorzystywany. Pracowała bowiem zaledwie 1/3 skazanych, podczas gdy w innych krajach Europy 60, a nawet 80 proc. Teraz to się jednak zmienia. Zwłaszcza że koszt utrzymania pracownika z zakładu karnego jest niższy.

Eksperci twierdzą, że można już mówić nawet o boomie na penitencjariuszy. Służba Więzienna szacuje, że odpłatnie pracuje 12,5 tys. skazanych. Z tego w firmach zewnętrznych zatrudnionych jest ponad 4,3 tys. osadzonych (ponad 60 proc. więcej niż rok wcześniej). Impulsem stał się zapowiedziany w I poł. roku rządowy program pracy więźniów.

Dochodzi do tego, jak pisze "RZ", że dochodzi do tego, że firmy rywalizują o takich pracowników. Dla przedsiębiorstw zatrudniających skazanych to atrakcyjny pracownik. W 2016 r. średnia płaca więźniów wyniosła niecałe 1,8 tys. zł brutto.