Zatrzymany we wtorek rano C. był poszukiwany od sierpnia. Zarzuty w tej sprawie postawiła zatrzymanemu Prokuratura Okręgowa w Warszawie, a za taki czyn grozi kara od 6 miesięcy do lat 8 więzienia.

SKW podało, że działania związane z zatrzymaniem por. rez. C. realizowane były przy istotnym wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Zarządu Operacyjno-Śledczego Straży Granicznej. "Czynności w sprawie prowadzi wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie" - zaznaczyła SKW.