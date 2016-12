Adam Mazguła jest pułkownikiem rezerwy. W 2016 r. został wybrany przez opolskie środowisko harcerskie na Komendanta Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Stał się znany po swoich wypowiedziach, w których bronił zachowania funkcjonariuszy i żołnierzy w czasie stanu wojennego. W jednej z nich stwierdził, że "nie powiem, były tam jakieś ścieżki zdrowia, ale najczęściej jednak dochowano jakiejś kultury w całym tym zdarzeniu". Później przepraszał osoby, które mogły się poczuć dotknięte tym stwierdzeniem.

Płk Mazguła jest także sygnatariuszem listu wzywającego do akcji protestacyjnej w rocznicę stanu wojennego. Wystąpił także podczas protestu przeciwko zniesieniu przywilejów emerytalnych funkcjonariuszom SB i innych jednostek zaliczonych do aparatu represji państwa komunistycznego.

Rzeczniczka ZHP w rozmowie z PAP poinformowała, że rezygnacja Mazguły z pełnionej funkcji dotarła do Kwatery Głównej we wtorek późnym wieczorem. - Wypowiedzi pana Mazguły były jego osobistymi opiniami i nie mają nic wspólnego z działalnością ZHP. Mamy jasno powiedziane, że nie można wykorzystywać struktur ani symboli ZHP do działalności politycznej. Obecnie skupiamy się na tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli na wychowaniu dzieci - poinformowała Kubacka.

Naczelnik ZHP powołał już pełnomocnika ds. chorągwi. Został nim phm. Grzegorz Krzyśków, komendant Hufca ZHP Niemodlin.