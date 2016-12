To nie była zwykła wizyta św. Mikołaja u dzieci w jednej z placówek Wsparcia Dziennego na Podlasiu. Choć gość ubrany był w charakterystyczny czerwony strój, to na jego ramieniu znajdowała się zielona opaska z logo Obozu Narodowo-Radykalnego. Zdjęcie z tych nietypowych odwiedzin zostało umieszczone na Twitterze.

ONR Białystok dzieciom z Caritas. Mikołaj - nacjonalista przywiózł prezenty dzieciom, który mi na co dzień nie chcą zajmować się rodzice pic.twitter.com/9VwVAkD7o8 — ONR Brygada Podlaska (@ONR_Podlasie) 6 grudnia 2016

Dzień później do sprawy odniosła się Archidiecezja Białostocka. - W imieniu Caritas Archidiecezji Białostockiej, wyrażamy ubolewanie i gorąco przepraszamy za sytuację jaka miała miejsce w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej przez naszą organizację. Z informacji jakie otrzymaliśmy od osoby zatrudnionej w Świetlicy wynika, że w dniu 6 grudnia, bez wcześniejszego zaproszenia, do naszej placówki przybyła trójka młodych osób, które przywiozły prezenty dla dzieci. Jedna z nich była w przebraniu Mikołaja. Podczas rozdawania prezentów osoba ta umieściła opaskę z logo organizacji ONR na ramieniu, co umknęło uwadze naszego pracownika. W tym czasie druga osoba zrobiła zdjęcie, które potem zostało umieszczone w Internecie. Zdjęcie zostało opublikowane bez zgody naszej instytucji. Nie było to w żaden sposób konsultowane wcześniej z zarządem Caritas Archidiecezji Białostockiej – czytamy w oświadczeniu.

- Wobec opiekunki dzieci (na zdjęciu widać zakonnice-red.) zostaną wyciągnięte konsekwencje – głosi pismo z archidiecezji.

Caritas Archidiecezji przeprasza też wszystkich urażonych sytuacją. - W działaniach, które prowadzimy byliśmy, jesteśmy i będziemy dalecy od założeń nacjonalizmu i idących za nimi przekonań oraz zachowań. Pragniemy również podkreślić, że od ponad 25-lat Caritas Archidiecezji Białostockiej niesie pomoc wszystkim potrzebującym, szanując godność każdego człowieka bez względu na jego narodowość, rasę, światopogląd, przekonania oraz wyznawaną religię – czytamy w piśmie.

- Białostocka Caritas jednoznacznie i stanowczo odcina się od wszelkiego typu działań stojących w sprzeczności z wartościami Ewangelii, które wyznajemy i którym jako Caritas służymy – napisano w oświadczeniu.