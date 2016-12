Demonstrację 10 grudnia - m.in. przeciw ograniczaniu prawa do zgromadzeń - zapowiedzieli Obywatele RP. Ma ona stanowić kontrmanifestację do obchodzonych 10. dnia każdego miesiąca tzw. miesięcznic smoleńskich, upamiętniających katastrofę samolotu z 10 kwietnia 2010 r.

Gawor poinformowała, że w sobotę 10 grudnia zgłoszono łącznie 12 zgromadzeń na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. O takiej liczbie zgromadzeń zarejestrowanych na sobotę mówił też wcześniej szef MSWiA Mariusz Błaszczak.

- Na samym Krakowskim Przedmieściu mamy dwanaście zgromadzeń. Jedno zgromadzenie już zostało zarejestrowane od ósmego do dziesiątego grudnia, czyli będzie trwało dwie doby. Kolejne mamy od dziewiątego do dziesiątego grudnia, a kolejne mamy zarejestrowane tylko na 10 grudnia - wyliczyła Gawor.

Jak przyznała, część ze zgłoszonych do ratusza zgromadzeń jest zarejestrowana bezpośrednio "pod Pałacem Prezydenckim, przy tablicy upamiętniającej wydarzenia smoleńskie". - To oczywiście może być w pewnym konflikcie ze zgromadzeniami, które się odbywają co miesiąc, czyli tzw. miesięcznicami - zauważyła.

Do urzędu miasta zgłoszono również grudniowe obchody miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Gawor podała, że organizatorzy przewidują udział w nich 2 tys. osób. Jak podkreśliła, "każdy z organizatorów deklaruje pokojowy charakter zgromadzeń". Według niej ratusz nie miał w żadnym przypadku podstaw do zakazywania zgromadzeń.

- Liczę na to, mam taką nadzieję, że będzie spokój, zwłaszcza w kontekście prac, które są w Sejmie i Senacie dotyczące nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach - zaznaczyła szefowa stołecznego biura bezpieczeństwa.

Dopytywana przez dziennikarzy, co jeśli sobotnia manifestacja Obywateli RP nie okaże się tak pokojowa, jak zapowiedziano, Gawor zauważyła, iż jest w tym duża rola policji.

Zapewniła, że przedstawiciele biura bezpieczeństwa ratusza "będą na miejscu, na Krakowskim Przedmieściu" i będą "w kontakcie zarówno z organizatorami, jak i z policją". Oprócz tego - dodała - można się też spodziewać udziału Biura Ochrony Rządu, które zabezpiecza Pałac Prezydencki i teren przed Pałacem.

Szef MSWiA odnosząc się we wtorek do planowanych manifestacji mówił, że policja zapewni wszystkim manifestującym bezpieczeństwo. Dodał jednak, iż oczekiwałby, że "grupy będą szanowały swoich przeciwników".

Paweł Kasprzak z Obywateli RP mówił w ubiegłym tygodniu, że jego organizacja już dziewięć razy protestowała podczas miesięcznic smoleńskich, ale do tej pory "demonstracyjnie wycofywali się z tego miejsca w respekcie do ich praw do zgromadzenia". Jednak, jak podkreślił, 10 grudnia nie zamierzają się wycofywać.