Radio ZET poinformowało w piątek, że Prokuratura Krajowa sprawdza szefa CBA Ernesta Bejdę; chodzi o podejrzenie ujawniania tajemnic służbowych. Według radia sprawie nadano bieg po tym, jak do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry zgłosili się świadkowie obciążający szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Jak podaje Radio ZET, świadkowie ci twierdzą, że szefa CBA łączą osobiste relacje z jednym z warszawskich prawników, który był podejrzany o korupcję w śledztwie prowadzonym przez Biuro i Prokuraturę Okręgową w Warszawie, i to jemu Bejda miał ujawniać tajemnice służbowe. Prokurator ostatecznie umorzył śledztwo w sprawie prawnika, bo główny świadek nie podtrzymał swoich zeznań.

Jak w oficjalnym komunikacie podaje Prokuratura Krajowa informacje podawane przez Radio Zet i opublikowane na stronie internetowej tego radia w artykule pt. „Szef CBA Ernest Bejda pod lupą prokuratury. Miałby ujawniać tajemnice służbowe?” są nieprawdziwe. Prokuratura Krajowa zwróciła się do redakcji z żądaniem sprostowania.

TREŚĆ KOMUNIKATU PROKURATURY:

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) wnoszę o pilne sprostowanie nieprawdziwych informacji podawanych przez Radio Zet i opublikowanych na Państwa stronie internetowej w artykule pt. „Szef CBA Ernest Bejda pod lupą prokuratury. Miałby ujawniać tajemnice służbowe?”, opublikowanym na Państwa stronie internetowej w dniu 09 grudnia 2016 roku. Żądam jednocześnie natychmiastowego usunięcia ze strony internetowej Radia Zet informacji wskazanych jako nieprawdziwe.



Nieprawdą jest, że Prokuratura Krajowa zwróciła się do Prokuratury Regionalnej w Warszawie o przesłuchanie w charakterze świadka szefa CBA Ernesta Bejda. Z pisma Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, skierowanego 24 listopada 2016 roku do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, jednoznacznie wynika, że chodzi o przesłuchanie osoby składającej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a nie szefa CBA.



Zacytowany w artykule fragment pisma Prokuratury Krajowej w rzeczywistości brzmi: „proszę o spowodowanie przyjęcia od [tu pada nazwisko kobiety, która złożyła zawiadomienie] zawiadomienia o działaniach Ernesta Bejdy, o których pisze ona w pkt 12 swojego pisma oraz przesłuchanie jej w charakterze świadka (…)”.



W cytowanym fragmencie zastąpili Państw zaimek „jej” – zaimkiem „go”, sugerując, że prośba o przesłuchanie dotyczy Ernesta Bejdy, a nie kobiety składającej zawiadomienie. Jednocześnie w opublikowanej na stronie Radia Zet kopii pisma prokuratury zaimek „jej” został zaczerniony.



Jednocześnie informuję, że działania podjęte przez Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej wynikają bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego. W przypadku otrzymania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i zaistnienia konieczności weryfikacji danych zawartych w tym zawiadomieniu – zgodnie z art. 307 par. 1 i 3 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego – w charakterze świadka przesłuchuje się osobę zawiadamiającą. Taka metodyka postępowania przyjęta jest przy każdym wpłynięciu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Rutynowym działaniem jest też przekazywanie przez Prokuraturę Krajową kierowanych do niej zawiadomień właściwym miejscowo niższym szczeblom prokuratury.



Prokurator Ewa Bialik

Rzecznik Prasowy

Prokuratura Krajowa