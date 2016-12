Marsz Komitetu Obrony Demokracji "Stop dewastacji Polski" rozpocznie się we wtorek o godz. 16.30 na rondzie de Gaulle'a, a następnie przejdzie Alejami Jerozolimskimi pod siedzibę PiS przy ul. Nowogrodzkiej, gdzie jego uczestnicy mają zacząć się gromadzić od godz. 17 - informue biuro prasowe KOD. Marsz został zarejestrowany na 30 tys. osób. W mieście zgromadzenie KOD-u zostało zarejestrowane w godz. 15-19. Potem, do godz. 22 zaplanowane jest zgromadzenie stacjonarne.

Stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega, że w związku z tym marszem będą występować duże utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w obszarze praktycznie całego centrum Warszawy.

W pierwszym etapie zostanie wyłączony ruch autobusów na rondzie de Gaulle’a. Wszystkie linie autobusowe kursujące przez rondo, zarówno w ciągu Al. Jerozolimskich jak i Traktu Królewskiego, zostaną skierowane na trasy objazdowe. Wyłączony zostanie również ruch tramwajowy w Al. Jerozolimskich.

W kolejnym etapie zamknięte dla ruchu zostaną Al. Jerozolimskie od mostu Poniatowskiego do pl. Zawiszy. Wraz z przemieszczaniem się uczestników marszu, wyłączany będzie również ruch komunikacji miejskiej (autobusowy i tramwajowy) na ul. Marszałkowskiej, a także na al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości. Linie autobusowe i tramwajowe zostaną skierowane na trasy objazdowe. Zamiast tramwajów w al. Jana Pawła II na trasę wyjedzie zastępcza linia autobusowa Z, która będzie kursowała z kina Femina do GUS-u wiaduktami nad rondem 40-latka.

Ponadto we wtorek PiS organizuje obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego na placu Trzech Krzyży. Mają się one rozpocząć o godz. 18. W ten sposób PiS zamierza upamiętnić ofiary wydarzeń z lat 1981-1983. W przeciwieństwie do lat poprzednich manifestacja ma nie mieć charakteru marszu, chociaż do miasta zgłoszono całodniowe zgromadzenie wraz z przemarszem Al. Ujazdowskimi do ul. Belwederskiej i Gagarina.

ZTM informuje, że mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej na pl. Trzech Krzyży oraz na przyległych ulicach: Al. Ujazdowskie, Mokotowska, Hoża, Żurawia, Bracka, Nowy Świat, Książęca i Wiejska. W przypadku zamknięcia ruchu przez policję, autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe omijające rejon pl. Trzech Krzyży - zaznacza ZTM.

Na wtorek zgłoszono do miasta w sumie kilkanaście zgromadzeń - poinformowała szefowa stołecznego biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Ewa Gawor. Oprócz manifestacji KOD-u i PiS-u mają odbyć się m.in. trzy demonstracje pod Sejmem, największa w godz. 10-13 z udziałem ok. 500 osób przeciw tzw. ustawie dezubekizacyjnej. ZTM przekonuje, że najpewniejszym środkiem transportu we wtorek będzie metro; pociągi linii M2 już od ok. godz. 14 będą kursowały co trzy minuty. Przez cały dzień wszystkie bilety z taryfy ZTM będą honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku między Dworcem Zachodnim a Dworcem Wschodnim (w obu kierunkach).