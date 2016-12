Agenci CBA zatrzymali byłego szefa stołecznych strażaków i jeszcze jednego funkcjonariusza straży - podejrzewają bowiem, że pozytywna opinia o stanie obiektu, wydana przed meczem otwarcia mundialu została wydana w zamian za łapówkę - informuje RMF FM. Według informacji rozgłośni na tzw. "fundusz wsparcia" mazowieckiej komendy wojewódzkiej PSP trafiło około 20 tys. złotych.

CBA sprawdza teraz, czy przy organizowaniu innych imprez sportowych, ich organizatorzy także nie dawali łapówek w zamian za korzystną opinię przeciwpożarową. Agenci przypominają, że jeśli ludzie, którzy brali udział w procederze korupcyjnym zgłoszą się do organów ścigania i przyznają się do dawania łapówek, to unikną odpowiedzialności karnej.