- Myślę, że trzeba sobie złożyć życzenia bożonarodzeniowe; z jednej i z drugiej strony. Pokój ludziom dobrej woli - powiedział w poniedziałek kard. Dziwisz dziennikarzom.

- Pokój przyjdzie, jeśli będzie dobra wola ze wszystkich stron; o to nam chodzi i o to się modlimy - oświadczył kardynał.

Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego każdy biskup po osiągnięciu 75. roku życia składa na ręce papieża dymisję ze sprawowanego urzędu, co Dziwisz uczynił wiosną 2014 r., ale ze względu na Światowe Dni Młodzieży papież Franciszek przyjął ją dopiero teraz. Jego następcą będzie dotychczasowy metropolita łódzki abp Marek Jędraszewski. Do 28 stycznia, kiedy nastąpi ingres nowego arcybiskupa do katedry wawelskiej, Dziwisz pełni w archidiecezji zadania administratora apostolskiego.