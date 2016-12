Ponad 15 proc. Polaków nie wyda na świąteczne prezenty więcej niż 100 zł, a 13 proc. polskich konsumentów w ogóle nie planuje zakupu upominków. Niemal 30 proc. z nas przeznaczy na ten cel między 100 a 300 zł, a 13 proc. planuje zamknąć się w budżecie w wysokości 500 zł. Prawie co piąty Polak zakupi prezenty o łącznej wartości do 1000 zł.

Średnio co piąty Polak obdaruje w tym roku świątecznymi prezentami co najmniej 7 osób. Prezent dla jednej osoby planuje przygotować 8 proc. Polaków., dla dwóch i czterech – po 15 proc. konsumentów, a niewiele mniej, bo 14 proc. osób zakupi prezenty dla pięciorga bliskich. Prezenty dla trzech osób zakupi aż 22 proc. z nas.

- Największy problem sprawia Polakom zakup prezentu dla "drugiej połówki" – wskazuje na to prawie 30 proc. respondentów. Trochę mniej trudności mamy z wyborem upominku dla rodziców (wskazuje na to 17 proc. respondentów) oraz dla naszych dzieci (według 15 proc. badanych) – mówi Michał Kaleta z firmy Wyjątkowy Prezent. Stosunkowo bezproblemowym zakupem jest prezent dla rodzeństwa, dziadków, przyjaciół oraz dalszej rodziny. Z kolei 22 proc. Polaków uważa, że nie ma żadnych trudności z wyborem świątecznych prezentów.

Prawie 40 proc. Polaków dokonuje zakupu świątecznych prezentów w galeriach handlowych. Na zakupy poza galeriami - w sklepach stacjonarnych bądź supermarketach decyduje się w sumie 30 proc. polskich konsumentów, a w dyskontach – prawie 10 proc. badanych. Prawie co czwarty Polak planuje zakupy upominków online – w sklepach internetowych (11 proc.) lub na aukcjach internetowych (14 proc.).

- Co piąty Polak chciałby znaleźć pod choinką sprzęt elektroniczny. Niewiele mniej, bo 18 proc. z nas wskazuje jako wymarzony, świąteczny upominek kartę podarunkową lub voucher, z czego 11 proc. preferuje voucher na upominek w formie przeżycia, takiego jak skok ze spadochronem czy kurs kulinarny – dodaje Kaleta. Dla 12 proc. z nas pożądanym prezentem jest biżuteria lub zegarek, a dla 9 proc. – książka. Prawie co dziesiąty Polak chciałby otrzymać w prezencie gotówkę. Najmniej oczekiwane w tym roku prezenty pod choinką to odzież, kosmetyki lub perfumy, artykuły do domu bądź meble, czy też sprzęt sportowy.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie firmy Wyjątkowy Prezent przez IQS w dniach 17-22 listopada 2016 r. Analizą objęto grupę 800 Polaków w wieku 15-55 lat.