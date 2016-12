Sadlik nazywany przez media najbardziej znanym polskim frankowiczem (napisał m.in. książkę o swoich zmaganiach z bankiem w sprawie kredytu walutowego) poinformował w okresie Świąt, że zamierza skierować sprawę swojego kredytu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z Strasbourgu.

"Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, przegrałem w Polsce w dwóch instancjach pozew przeciwko bankowi Raiffeisen o unieważnienie umowy o tzw. kredyt denominowany we frankach szwajcarskich. Sądy dwóch instancji zignorowały dowody, nie powołały nawet biegłego do zbadania dokumentacji, ślepo ufając zapewnieniom banku pomimo, że przedstawiał co najmniej wątpliwe wyliczenia swoich należności z tytułu tej umowy. Sąd Najwyższy w ogóle odmówił zajęcia się tą sprawą. W związku z tym pozostaje tylko Trybunał Praw Człowieka" - napisał Sadlik.

"Oszacowałem sumę kosztów i honorariów na 30 tysięcy złotych, nieco >>na ślepo<<, ale myślę, że to właściwa, wyważona suma. Zwracam się do wszystkich, którzy mogą pomóc. Cała suma zostanie przekazana na konto kancelarii, która podejmie się prowadzenia tej sprawy" - napisał.

We wtorek Sadlik poinformował PAP, że już zebrał pewną kwotę i skierowanie pozwu do EPCz jest przesądzone. Ma do tego dojść już w stycznia 2017 roku. Tym niemniej, jak dodał, jego apel o wsparcie cały czas jest aktualny.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu jest związany z Radą Europy, istnieje od 1959 roku.

W Sejmie po pierwszym czytaniu są trzy projekty ustaw dotyczących frankowiczów, m.in. prezydencki projekt, zakładający zwrot części spreadów.