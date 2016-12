Homilię ma wygłosić bp Henryk Wejman.

19 grudnia ciężarówka na polskich numerach rejestracyjnych wjechała w tłum na świątecznym jarmarku w Berlinie. Według ustaleń niemieckich śledczych, ciężarówką kierował 24-letni Tunezyjczyk Anis Amri; potem został on zastrzelony przez policjantów we Włoszech. W zamachu w Berlinie zginęło 12 osób, a ok. 50 zostało rannych. Polski kierowca ciężarówki, Łukasz Urban, został zastrzelony przez zamachowca.

Łukasz Urban był pracownikiem polskiej firmy spedycyjnej, w dniu ataku zaparkował swoją ciężarówkę w Berlinie, czekając na jej rozładowanie.

Do zamachu przyznało się tzw. Państwo Islamskie, któremu Amri przysiągł wierność. Nagranie z przysięgą opublikowała propagandowa agencja dżihadystów Amak.

Uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego kierowcy rozpoczęły się w południe od mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Baniach. Zmarłego żegnają rodzina, mieszkańcy Rożnowa, gdzie mieszkał Łukasz Urban, a także mieszkańcy powiatu gryfińskiego.

Udział w uroczystościach biorą prezydent Andrzej Duda, wicemarszałek sejmu Joachim Brudziński, szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa, posłowie PiS, wojewoda zachodniopomorski oraz przedstawiciel Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

W uroczystościach pogrzebowych ma wziąć udział także Dave Duncan, zawodowy kierowca z Wielkiej Brytanii, który zorganizował zbiórkę pieniędzy dla rodziny zamordowanego Polaka.

Na mocy decyzji wojewody zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego koszt pogrzebu mężczyzny zostanie pokryty przez Skarb Państwa.

Na znak żałoby o godz. 15 zabrzmią klaksony ciężarówek zaparkowanych w Baniach. Akcja ma zostać powtórzona przez kierowców w całej Polsce.

O godz. 16 kierowcy ciężarówek oraz busów wezmą udział w orszaku żałobnym na drodze S3. Kierowcy spotkają się w dwóch miejscach: ci, którzy będą jechać od strony Gorzowa Wielkopolskiego, zatrzymają się na stacji paliw w Sitnie, a ci od strony Szczecina - w okolicy miejsca obsługi podróżnych Wysoka Zachód. Na pojazdach znajdą się biało-czerwone flagi oraz czarne wstążki. Organizacją ruchu w czasie ich przejazdu zajmie się szczecińska policja.

Łukasz Urban spocznie na Cmentarzu Komunalnym w Baniach.