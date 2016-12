"W związku z informacjami prasowymi dotyczącymi pana dyrektora NCK Tomasza Mikołajewskiego przekazuję stanowisko SKW: nigdy nie było sytuacji odmowy ze strony SKW dostępu do informacji niejawnych panu Mikołajewskiemu. Służba tak jak w wielu przypadkach prowadzi jeszcze poszerzone postępowanie sprawdzające wobec pana dyrektora Mikołajewskiego" - czytamy w komunikacie MON.

To komentarz kontrwywiadu do artykułu na fakt.pl. Portal napisał, że Tomaszowi Mikołajewskiemu, rekomendowanemu na stanowisko szefa Narodowego Centrum Kryptologii, oficerowie Służby Kontrwywiadu Wojskowego dwukrotnie odmówili dostępu do materiałów ściśle tajnych.