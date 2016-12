Na zakopiańskim sylwestrze z telewizyjną Dwójką wystąpią takie światowe gwiazdy jak Boney M., Dr Alban, Oceana, Shaun Baker, Loona oraz gwiazdy polskiej estrady: Maryla Rodowicz, Michał Szpak, Izabela Trojanowska i inni. W wydzielonej strefie w bezpośrednim sąsiedztwie sceny będzie bawiło się 10 tysięcy osób, ale na całej Równi Krupowej może zebrać się do 50 tys. sylwestrowiczów - powiedział PAP rzecznik zakopiańskiej policji Krzysztof Waksmundzki.

Zostały podjęte maksymalne środki ostrożności, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tak dużej imprezy. W gotowości są policjanci z Zakopanego i ościennych powiatów, a także posiłki z Komendy Wojewódzkiej. Policję będzie wspomagała straż graniczna, straż pożarna i straż miejska w gotowości postawione są także służby medyczne. Bierzemy pod uwagę także zagrożenia terrorystyczne i apelujemy do wszystkich sylwestrowiczów o czujność i zwracanie uwagi na każdą nietypową sytuację - powiedział rzecznik.

Od kilku dni na popularnej zakopiance jest wzmożony ruch samochodowy. Apogeum przyjazdów pod Tatry spodziewane jest na sobotę. Sylwestrowicze zmierzający na koncert do Zakopanego samochodami powinni za przednią szybę włożyć białą kartkę formatu A4 - będzie to informacja dla policjantów, aby kierować takie samochody na stosowne parkingi. Na sylwestrowy koncert na Dolnej Równi Krupowej wstęp jest bezpłatny. Koncert rozpocznie się o godz. 20., a bramy mają zostać otwarte dwie godziny wcześniej.

Organizatorzy przypominają, że wnoszenie na teren imprezy materiałów pirotechnicznych lub innych materiałów niebezpiecznych, rzucanie przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia zdrowia lub bezpieczeństwa uczestników, jest przestępstwem. Sylwestrowiczom nie wolno wnosić alkoholu na teren imprezy. Służby porządkowe będą mogły odmówić wstępu osobom nietrzeźwym. Na teren imprezy nie będzie można wnosić aparatów fotograficznych ani kamer, a osoby, które będą starały się wnieść taki sprzęt, będą musiały liczyć się z koniecznością przekazania go w depozyt, za który zapłacą 50 zł.

Organizatorzy apelują, aby na koncert nie zabierać dzieci. W noc sylwestrową w Zakopanem temperatura ma spaść do minus ośmiu stopni. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, niestosowanie się do poleceń służb porządkowych stanowi wykroczenie. Za niepodporządkowanie się poleceniom służb porządkowych grozi kara ograniczenia wolności albo grzywny nawet do 2 tys. zł.

Gwiazdą zakopiańskiego Sylwestra ma być także Zespół Arrival, specjalizujący się w przebojach legendarnej Abby. Na scenie wystąpią także: Margaret, Zenon Martyniuk, grupa Pectus, Paweł Stasiak – Papa D. oraz finaliści "The Voice of Poland" - Weronika Curyło i Mateusz Grzędziński. Będą także: Halina Frąckowiak, Edyta Górniak, Anita Lipnicka, De Mono, Szymon Chodyniecki oraz grupy Zakopower, bracia Cugowscy, Afromental, Future Folk, Tuhaj bej, Patryk Kumór, Formacja Nieżywych Schabuff. Muzyczne tradycje Podhala przywoła znakomita góralska wokalistka Hanna Rybka.