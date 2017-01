Między wyżem a niżem, za wspomnianym frontem chłodnym napłynie do nas arktyczne powietrze. Pierwsza fala ochłodzenia na początku tygodnia nie będzie jeszcze bardzo silna. W dzień na termometrach będzie od -2 st. C do 2 st. C. Na mocniejsze uderzenie zimy poczekamy chwilę dłużej, bo do 5 stycznia. Wtedy napłynie mroźne powietrze z Rosji i w dzień będzie nawet -7, - 8 st. C.



Nocami temperatura spadnie do około -15 st. C. Po tej fali zimna przyjdzie kilkudniowe ocieplenie nawet do 6 st. C, ale od 15 stycznia znowu chwyci mróz.