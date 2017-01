Jak poinformował PAP rzecznik prasowy małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń do ataku doszło we wtorek późnym wieczorem w okolicy skrzyżowania ulic Miodowej i Brzozowej w krakowskiej dzielnicy Kazimierz. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 38-latek uczestniczył w tamtym rejonie w awanturze z nieustalonymi osobami; potem wziął nóż i wrócił na miejsce zdarzenia. Tam zaatakował 21-letniego mieszkańca Krakowa, myśląc, że był on uczestnikiem poprzedniej awantury.

Zaatakowany wyjaśniał z innymi osobami kwestie kolizji drogowej na ul. Miodowej i nie miał nic wspólnego z wcześniejszą awanturą. Zadane mu rany okazały się śmiertelne, mimo prowadzonej reanimacji mężczyzna zmarł w karetce. Policja ustaliła mężczyznę, podejrzewanego o atak nożem, i zatrzymała go w miejscu zamieszkania. Był pod wpływem alkoholu. Zatrzymane zostały także dwie inne osoby, podejrzewane o udzielanie pomocy i zacieranie śladów przestępstwa.

Decyzje co do zarzutów wobec zatrzymanych podjęte zostaną w toku postępowania, prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście-Zachód. Zostanie także przeprowadzona sekcja zwłok, która ustali przyczyny śmierci ofiary.