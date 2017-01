- Od czwartku zaczyna się silne ochłodzenie. Z północnego zachodu zacznie do nas napływać arktyczne coraz mroźniejsze powietrze - poinformowała w środę podczas konferencji prasowej synoptyk Maria Waliniowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB (IMGW). W czwartek temperatura maksymalna wyniesie od -12 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie, -7 st. C. w centrum kraju, do -2 st. C. na zachodzie.

- Od czwartku wieczorem mówimy już o dużym mrozie. Z czwartku na piątek temperatura na Suwalszczyźnie i w kotlinach karpackich może spaść do -20 st. C.; w centrum -12 st., na zachodzie -7 st. - powiedziała Waliniowska. Taka temperatura utrzyma się również w piątek. Na Suwalszczyźnie będzie -14 st. C., -10 st. w centrum; a -6 st. na pozostałym obszarze. Mróz ma utrzymać się również w sobotę i niedzielę. Na Podlasiu, Suwalszczyźnie, w kotlinach górskich prognozowane jest -18 st. C. Na pozostałym obszarze od -15 do -10 st. C.

Waliniowska przypomniała, że w środę różnica ciśnień między Gdańskiem a Zakopanem wynosi ponad 25 hPa, stąd silny i porywisty wiatr, zwłaszcza na Pomorzu. - Na Pomorzu wiatr będzie wiał z prędkością do 90 km na godzinę i prędkość będzie się utrzymywać i w nocy (z 4 na 5 stycznia - PAP) - poinformowała. Dodała, że nad samym morzem, na Wybrzeżu Środkowym, porywy wiatru mogą wynosić nawet do 100 km na godzinę. Na zachodzie kraju można się spodziewać porywów wiatru rzędu 70-80 km, a na pozostałym obszarze - do 65 km na godzinę. W czwartek porywy wiatru na Wybrzeżu mają być już mniejsze i sięgną 75 km/h.

W środę na południu i wschodzie Polski spadnie śnieg. - Spodziewamy się, że przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 cm na wschodzie, do 15 cm - zwłaszcza wysoko w górach, na Pogórzu Karpackim i Przedgórzu Sudeckim - powiedziała Waliniowska.

Marianna Sasim z IMGW PIB poinformowała z kolei, że na Wybrzeżu i rzekach uchodzących do morza następuje wzrost stanu wody. Wytłumaczyła, że jest to wynik podwyższonego poziomu morza, jak również wpływ cofki - a więc sytuacji, kiedy woda wpływa do ujściowych odcinków rzek.

Zaznaczyła, że spadki temperatury w najbliższych dniach spowodują, że w rzekach górskich - szczególnie dorzecza Wisły i prawobrzeżnych dopływach Wisły - spodziewany jest "intensywny rozwój zjawisk lodowych".