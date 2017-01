Myślę, że będziecie zadowoleni tak jak i ja z wiadomości, którą mam do przekazania: otóż Pani Premier zapewniła mnie i upoważniła do przekazania, że istnieniu Biełsatu nic nie zagraża. Najbliższy miesiąc poświęcimy na ustalenie z MSZ dalszych zasad współpracy - napisała Agnieszka Romaszewska-Guzy.

Założycielka i dyrektorka Biełsatu od tygodni przekonywała polskich dziennikarzy i polityków o konieczności zachowania unikalnego projektu. Teraz po rozmowie z Beatą Szydło podzieliła się radosną wiadomością.

Jak pisze Biełsat na swojej stronie zgodnie z koncepcją opracowaną w resorcie spraw zagranicznych, finansowanie Biełsatu miało zostać zredukowane o 2/3, a sam kanał miał przestać istnieć w obecnej postaci i zostać przekształcony bądź to w stronę internetową, bądź to w inny element nowego projektu telewizyjnego działającego w ramach TV Polonia, którą też miały oczekiwać poważne zmiany. Zdaniem kierownictwa oznaczałoby to de facto likwidację działającej od 9 lat telewizji.