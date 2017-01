W poniedziałek wieczorem premier Beata Szydło opublikowała na Twitterze pismo, w którym zwraca się do przewodniczącego KERM, wicepremiera Mateusza Morawieckiego - "w związku z zaistniałym zagrożeniem związanym z wysokim stężeniem zanieczyszczeń powietrza (smogiem) na znacznym obszarze kraju" - "o wprowadzenie pod obrady najbliższego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów tej kwestii w celu przygotowania stosownych rekomendacji dla Rady Ministrów na 17 stycznia 2017 r.".

17 stycznia rząd zajmie się problemem smogu. KERM został zobowiązany do wypracowania rozwiązań. pic.twitter.com/cdPB1hMVNB — Beata Szydło (@BeataSzydlo) 9 stycznia 2017

O tym, że kwestia czystości powietrza w kraju ma być tematem najbliższego posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, premier poinformowała już wcześniej na konferencji prasowej.

Jak tłumaczyła Beata Szydło, chodzi o to, aby "najbliższe posiedzenie tego komitetu było poświęcone właśnie kwestii czystości powietrza w Polsce, bezpieczeństwa z tym związanego i zdrowia Polaków". Myślę, że w najbliższym czasie będę państwa mogła poinformować, jakie działania konkretne zostaną podjęte przez rząd, ponieważ - tak jak wcześniej powiedziałam - na najbliższym posiedzeniu KERM ta kwestia zostanie przedstawiona, omówiona i zostaną przedstawione rządowi rekomendacje - dodała.

W poniedziałek Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) poinformował, że średnie dobowe stężenie pyłu PM10 przekraczające poziom informowania wynoszący 200 mikrogramów na m sześc. zarejestrowano w niedzielę w Jaśle, Nowej Rudzie, Zdzieszowicach, Krakowie, Skawinie, Kielcach, Nowinach, Nowym Targu, Otwocku i Piotrkowie Trybunalskim.

Natomiast przekroczenie poziomu alarmowego (czyli średnio na dobę 300 mikrogramów na m sześc.) zanotowano w niedzielę w Radomsku, Rybniku, Żywcu, Zabrzu, Częstochowie, Wodzisławiu Śląskim.

Według GIOŚ smog jest wynikiem niesprzyjających warunków meteorologicznych: bezwietrznej pogody, braku opadów i niskich temperatur powietrza, a także powiązanej z nimi emisji spalin z indywidualnych kotłów grzewczych oraz kominków w środkowej i południowej Polsce.

Według GIOŚ poprawy jakości powietrza można spodziewać się od środy.

Znacząca poprawa jakości powietrza jest spodziewana wraz we wzrostem prędkości wiatru sprzyjającej rozprzestrzenieniu się zanieczyszczeń od 11 stycznia (godz. 3-6 rano). Około godz. 12 w środę na większości obszaru kraju będzie dominował wiatr o prędkości 5-8 m/s, w tym samym czasie na północy i na zachodzie kraju będzie występował wiatr o prędkości 8-11 m/s, a nawet w województwie dolnośląskim miejscami będzie występował wiatr z prędkością do 14 m/s, co powinno znacząco obniżyć stężenia zanieczyszczeń - podał w komunikacie GIOŚ.

Z powodu smogu kilka miast w Polsce zrezygnowało z pobierania opłat za przejazdy komunikacją miejską.